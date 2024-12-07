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Uzun yatışa denetim

Uzun yatışa denetim

Merve Safa Akıntürk
04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonunda soruları yanıtladı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, yeni denetim modeline ilişkin bilgi verdi. Bilişim tabanlı, klinik rehberler ışığında, ilgili riskli alanlara idari denetimlerin yanında denetimler yapacaklarını söyleyen Velioğlu, “Yenidoğanda gereksiz uzun süreli yatışlar, laboratuvar sonuçlarının hastanın klinik gidişine, tedavisine uygunsuzluğunun tespiti gibi durumlarda biz yeni modelde artık hem uzaktan, merkezi bilişim sayesinde hem de yerinde, giderek denetim yaparak bunları değerlendireceğiz” diye konuştu.


#Yenidoğan
#bebek
#yatış
#denetim

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