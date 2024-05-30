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Vahşi cinayeti kriminal çözecek

İstanbul Pendik’te 16 parçaya bölünmüş halde çöp konteynerinde bulunan Nihat Salih (79) cinayetinin katil zanlısı olduğu değenlendirilen Bilal Dilek (39) tutuklandı.

Şahin Şen
04:00 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:43 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bilal Dilek
Bilal Dilek

Kamera kayıtlarında beyaz bir kova ile konteynerine çöp dökerken görüntüleri çıkan Dilek gözaltına alındı. Görgü tanıkları şüpheli Dilek ile Salih arasında 25 Mayıs'ta tartışma sesleri duyduklarını bir gün sonra ise Dilek’in beyaz bir çuvalı sürükleyerek konteynerin yanına götürdüğünü, çöpe battaniye attığını beyan etti. Dilek ise iddiaları reddetti ancak Salih’in kadınlara sarkıntılık ettiğini ileri sürdü. Polisin 'Eşine de sarkıntılık etti mi?' sorusuna ise 'hayır' cevabını verdi. Cinayetin, Dilek'in evinde bulunan bıçaklar ve olay yerindeki kanlı battaniyenin kriminal incelemesi sonucu aydınlanacağı belirtildi.




#Cinayet
#Pendik
#Nihat Salih
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