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Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki sözde onur yürüyüşünde 113 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, dün Şişli'de LGBT'lilerin sözde onur haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

07:46 . 26/06/2023 Pazartesi
DHA
İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi
Davut Gül
, sosyal medya hesabından, dün Şişli'de LGBT'lilerin sözde onur haftası kapsamında düzenledikleri yürüyüşe dair açıklama yaptı.

"Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz"

Gül,
"Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız"
dedi.



#Davut Gül
#LGBT
#Onur haftası
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