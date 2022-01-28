​Van Gölü hep mavi kalacak

Yıllardır kaderi ile baş başa bırakılan dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin ise en büyük gölü olan Van Gölü’nün kaderi Van Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan atamalarla adeta değişti. Geçmiş yönetimlerin yıllarca ekolojik belediyecilik naraları atıp ihmal ettikleri Van Gölü, Büyükşehir Belediyesinin arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi ve dip çamuru temizliği çalışmaları sayesinde hep mavi kalacak.

Hayata geçirilen vizyon projelerle kenti marka şehir haline getirdiklerini belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vanlıların daha kaliteli bir hizmete ulaşmaları için geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi.

VATANDAŞ HİZMETLE TANIŞTI

Van’da yıllardır halkın belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakıldığının altını çizen Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediyelere yapılan atamalarla birlikte vatandaşların belediyecilik hizmetleriyle tanıştığını belirterek, “Bizler de göreve geldiğimizden bu yana ilimizin kaderini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçirdik. Özellikle ilimizde yıllardır ekolojik belediyecilikten ve belediye hizmetlerinden dem vurup, aslında laf kalabalığı ve boş siyasetin ötesinde hiçbir faaliyetleri olmayanlardan devralınan ilimizin, geleceğine ekolojik projelerle değer katıyoruz. Hayal dahi edilmeyen projeler ve çalışmaları bizler hayata geçirdik” dedi.

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AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI YAPTI

“Devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle pozitif ayrımcılık yapılan ilimizde en fazla ihmal edilen konuların başından maalesef Van’ın en büyük değeri olan Van Gölü gelmekteydi” diyen Belediye Başkan Vekili Bilmez açıklamasına şöyle devam etti;

“Belediyemiz tarafından 2018 yılında projesi hazırlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin temeli atıldı. Van Gölünün gelecek nesillere taşınması için hayati öneme İskele Mahallesinde 112 dönüm arazi üzerine kurulan tesisimiz, Van Gölü’nün bundan sonra kirlenmesinin önüne geçecek. Normal şartlarda her yıl 25 milyon lira civarında iş yapılacak şekilde bir planlama yapılmıştı. Belki de 5-6 yıl sürecek bir öngörü vardı. Bizler ilave kaynaklarla bunu hızlandırdık. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende tesisimiz hizmet vermeye başladı. Şuanda tam kapasiteyle çalışan tesisimizde günlük ortama 160 bin metreküp atık su arıtılıyor.”

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GÖL DİP ÇAMURUNDAN KURTARILIYOR

Van Gölü’nün gelecek nesillere temiz halde ulaştırmak için bu çalışmalarla yetinmediklerini söyleyen Vali Mehmet Emin Bilmez, “2021 yılında, hızla kirlenen Van Gölü için önemli bir projenin daha startını verdik. 1 Haziran’da ‘Van Gölü Sempozyumu’ için ilimize gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katkılarıyla Van Büyükşehir Belediyesi olarak Gölde dip çamuru temizleme çalışmasına başladık. İlk etapta yüzen bariyerle yaptığımız temizlik çalışmasında yaklaşık olarak 5 bin metreküp çamur ve balçık temizledik. Daha sonra bu işin hızlandırılması için gölün içine doğru açılan 100-150 metrelik geçici yollarla çalışmalarımızı sürdürdük. İskele bölgesi başta olmak üzere 13 kilometrelik sahil kısmında şu ana kadar 60 bin metreküp civarında dip çamuru temizliği yaptık. Son aldığımız araçlarla da çalışmamıza hız verdik. Kış şartlarına rağmen ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu yöntemle toplamda 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizleyeceğiz”.şeklinde konuştu.

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ÖTELENEN ÇEVRE SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR

Van’ın yıllardır ötelenen çevre sorunlarından bir tanesini daha tarihe gömdüklerini belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, kentin çöp sorununu da ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilen vizyon projelerden biri olan ve yap-işlet-devret modeliyle işletilen Entegre Katı Atık Tesisimizin birinci etabını geçtiğimiz yıl devreye aldık. İkinci etabını ise bu yıl hızlı bir şekilde toparladık. Belediyemizin kasasında tek kuruş çıkmadan ilimize kazandırdığımız bu proje ile ilimizi çevre felaketlerinden bir tanesinden de kurtararak temiz hava kalitemizi artırdık” diye konuştu.