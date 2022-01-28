​Van tarımı 4 yılda ivme yakaladı

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, son 4 yılda Van tarımındaki gelişmeler, verilen destekler ve hayata geçirilen projeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Van’ın tarım ve hayvancılığına katkı sunacak yaklaşık 3 milyon TL bütçeli 6 adet proje 2020 yılında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından kabul edilmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir. DAP İdaresi tarafından onaylanan Soğuk Süt Zinciri Projesi ile ilk etapta inek sütü üretiminde ön planda olan Tuşba İlçesinde 17 köyde, 120 işletmede günlük 10 ton süt toplanacak. Kapasitesi 150 litre ile 250 litre arasında değişen süt soğutma tankları 40 farklı noktada işletmeye bırakılacak. Projenin önümüzdeki yıl devam edecek 2. etabı ile diğer ilçelerde de süt toplanarak sanayiye aktarılacak. YEM BİTKİLERİ GELİŞTİRME PROJESİ Ayrıca son 1 yılda İlimizde Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri kapsamında “Atıl Tarım Arazileri ve Nadas Alanlarının Daraltılması Projesi”, “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” ile “Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi” Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve uygulanmıştır. “Atıl Tarım Arazileri ve Nadas Alanlarının Daraltılması Projesi” kapsamında 236 çiftçiye yüzde 75 hibeli 136 ton arpa, 20 ton buğday tohumu, “Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında 57 çiftçiye yüzde 75 hibeli 20,6 ton fasulye tohumu ve “Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi” kapsamında yüzde 75 hibeli 44 ton yonca tohumunun dağıtımı yapılarak ekimi gerçekleştirilmiştir.

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