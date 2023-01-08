Van ve Hakkari'de 39 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi ekipleri de beyaza bürünen ilçede, cadde ve kaldırımların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekip şefi Orhan Ergin, günlerdir kentte kar yağmasını beklediklerini söyledi.

Kuraklık yaşanan bölgede yağışın başlamasının vatandaşları sevindirdiğini belirten Ergin, belediye olarak vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çaba gösterdiklerini aktardı.

Hakkari

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kar nedeniyle 2 köy ve 7 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAF 13 Tuncelide etkili olan kar yağışı ve sis güzel görüntüler oluşturdu. Tunceli. Tunceli. Kastamonunun Ağlı ilçesine bağlı Oluzközü köyünün kar nedeniyle kapanan yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım istemesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri köyle ilçe arasındaki 7 kilometrelik yolu, 30 santimetreyi bulan karı temizleyerek ulaşıma açtı. Köye ulaştırılan cenaze, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Muşta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle kapanan ve 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı grup köy yolu açıldı. Kentte dün akşam başlayan kar yağışının ardından Üçevler Bölgesindeki grup köy yolu kapandı. Bölgeye yönlendirilen Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, yolu kardan temizledi. İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakaya, gazetecilere, kardan dolayı 10 köy 21 mezraya ulaşımın sağlandığı yolun kapandığını belirtti. Yolu açarak bütün köylere ulaşımı sağladıklarını belirten Karakaya, Bütün köy yollarımızı açtık. Gece gündüz çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımız mağdur olmaması yolları açık tutmaya çalışıyoruz. dedi. Kayalısu köyü sakinlerinden Kemal Erez de Dün geceden beri yolumuz kapalıydı. Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtı. Allah razı olsun. diye konuştu. Muş-Diyarbakır kara yolunun Yamaç köyü mevkisinde de sis ve buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bir otomobil şarampole yuvarlandı. Jandarma ekipleri bölgede önlem alarak araçların kontrollü geçişini sağladı.​ ​ Rizede kar yağışı nedeniyle otomobili ile yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Rize AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galerdüzü mevkisinde içinde 2 kişinin olduğu aracın kara saplanması üzerine mahsur kaldığı ihbarı alındığı belirtildi. Açıklamada, AFAD ve jandarma ekiplerinin olay bölgesine sevk edilerek mahsur kalan vatandaşların Ayder merkeze getirilmelerinin sağlandığı bildirildi. Vatandaşların sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Yağan kar yurdun bir yanında güzel manzaralar oluştururken diğer yanında yolları kapattı Soğuk havaların artmasıyla birlikte yağan kar, bazı illerde beyaz örtünün güzel manzaralar bırakmasında vesile olurken bazı illerde ise yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Tunceli'de bir ağacın beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu. Kastamonu ve Muş'ta yollar kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası bütün yollar açıldı. Rize'de ise yaylada mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

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FOTOĞRAF 43 Kış mevsiminde beklenen yağış bir türlü gelmedi. Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ancak hafta sonu yurdun büyük bölümü karlı havanın etkisi altına giriyor. Yeni haftada da hava yağışlı olacak. İşte kar yağışı beklenen iller ve tarihleri... Afyonkarahisar11 Ocak - Kar yağışlı Ağrı7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı Aksaray11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Amasya7 ve 8 Ocak - Karla karışık yağmurlu Ankara11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Ardahan7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı Artvin7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı Batman7 Ocak - Karla karışık yağmurlu Bayburt7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı Bingöl7 Ocak - Kar yağışlı Bitlis7 Ocak - Kar yağışlı Bolu7 Ocak - Karla karışık yağmurlu11 Ocak - Kar yağışlı Burdur10 ve 11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Çankırı11 Ocak - Kar yağışlı Çorum11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Elazığ7 Ocak - Kar yağışlı Erzincan7 Ocak - Kar yağışlı Erzurum7 Ocak - Kar yağışlı Eskişehir11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Gümüşhane7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı Hakkari7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı Iğdır7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı Isparta11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Karabük7 Ocak - Hafif kar yağışlı11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Karaman11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Kars7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı Kastamonu7 ve 8 Ocak - Hafif kar yağışlı Kayseri11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Kırıkkale11 Ocak - Kar yağışlı Kırşehir11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Konya11 Ocak - Kar yağışlı Kütahya11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Malatya7 Ocak - Kar yağışlı Muş7 Ocak - Kar yağışlı Nevşehir11 Ocak - Kar yağışlı Niğde11 Ocak - Kar yağışlı Sivas11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Tokat7 Ocak - Karla karışık yağmurlu8 Ocak - Kar yağışlı11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Tunceli7 Ocak - Kar yağışlı Van7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı Yozgat11 Ocak - Karla karışık yağmurlu Meteoroloji duyurdu: Kar yağışının beklendiği 41 il Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yeni haftada hava sıcaklığı giderek düşecek. Hafta ortası yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. Bazı illerde ise hafta sonundan itibaren karlı bir hava hakim olacak. İşte yağış beklenen 41 il...

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