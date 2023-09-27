Vatan Caddesi'nde ambulans kazası: Yaralılar var

Foto: DHA.
Fatih Vatan Caddesi'nde kaza yapan ambulans devrildi. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durdu.
#Vatan Caddesi
#Ambulans
#Kaza
1 saat önce
Foto: DHA.
Fatih Vatan Caddesi'nde kaza yapan ambulans devrildi. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durdu.
İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün beton blokuna çarptı. Feci kazada Uğur Tunç, Halil İbrahim Eşiyok, Emirhan Ünal ve sürücü Erdem Keleş hayatını kaybetti. İnceleme yapılan otomobilde 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.
Başakşehir'de rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsünün yaptığı kaza sırasında içeride yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların savrulduğu, bir annenin de çocuğunun pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Öte yandan emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şoför Durmuş B.'nin otobüs geriye doğru kayarken frene basmadığı tespit edildi.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.