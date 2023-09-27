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Vatan Caddesi'nde ambulans kazası: Yaralılar var

Fatih Vatan Caddesi'nde kaza yapan ambulans devrildi. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durdu.

13:42 . 27/09/2023 Çarşamba
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Fatih Vatan Caddesi'nde kaza yapan ambulans devrildi. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durdu.



#Vatan Caddesi
#Ambulans
#Kaza
1 saat önce
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