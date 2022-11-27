Vatan hasretini Türkiye dindirdi

Suriye’de 11 yıldır devam eden savaştan geriye binlerce çocuk ailesiz kaldı. Bu çocuklardan biri de 15 yaşındaki Azerbaycanlı Muhammed Abbasade. Savaşta anne babasını kaybeden Muhammed, yıllarca çadır kentlerde yaşadı, sonrasında ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan yetimhanesinde kalmaya başladı. Küçük Muhammed, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Azerbaycan Dış İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucu akrabalarına kavuşturulmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemler sonunda Azeri yetkililere teslim edildi. Muhammed’in akrabalarına kavuşması için öncülük eden İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi’nden Taner Altun ise şunları söyledi: “Bu bölgede saldırı riski devam ediyor. Bu zorlu süreçte Muhammed kardeşimizin ülkesine dönmesi, akrabalarına kavuşması bizi bir nebze de olsa mutlu etti.” Büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen Muhammed de “Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek istiyorum. Hastalanan insanları kurtarmak istiyorum. Arkadaşlarımdan ayrıldığım için üzgünüm ama akrabalarıma kavuşacağım için de mutluyum.” dedi.

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