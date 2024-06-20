Vatandaşla diyaloğu güçlendirin

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanları ile yapacağı kamp öncesinde yerel yönetimlerdeki başkanlara yönelik mesajlar verilmeye başlandı. Mesajların bel kemiğini tevazunun elden bırakılmaması ve şehir sakinleri ile kurulan diyaloğun güçlendirilmesi oluşturuyor. 1994 yerel seçimlerinde çiçek dağıtan lider imajıyla toplumun geniş kesimlerinin gönlünü kazanan Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemindeki tavrının yerel yönetimlere örnek olması gerektiği ay sonunda yapılacak kamp öncesinde bir kez daha hatırlatıldı.

AK Parti kaynakları “Belediye başkanları şehrindeki insanlardan ötekileşmemeli, ayrışmamalı şehrin bir ferdi ve onlar gibi olmalı. Yani yönettikleri şehirdeki insanlar gibi olmalılar. Aynı zamanda bir belediye başkanı şehrine örnek de olmalı. Örneğin sabah sporu sağlıklı yaşam gibi aktivitelerde ilk başta kendisi bu davranışlarda bulunmalı. Ayrıca da israftan kaçınmalı, vatandaş israftan nefret ediyor” ifadelerini kullandı.