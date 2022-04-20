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İSTANBUL

Vatandaşlar İBB'nin İstanbulkart paylaşımına isyan etti: İnsanları alay konusu edemezsiniz

Toplu ulaşımda zam üstüne zam kararı alan İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. "İstanbulkart kişiye özeldir." notuyla paylaşılan videoda İstanbulkart'ı olmayan bir kişinin otobüsten indirildiği görüldü. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da "Bu istismarın önüne geçeceğiz" sözleriyle paylaştığı videoya pek çok kişi tepki gösterdi. Ulaşımın pahalı olduğundan yakınan vatandaşlar, "İnsanları alay konusu edemezsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar İBBnin İstanbulkart paylaşımına isyan etti: İnsanları alay konusu edemezsiniz
İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinin başında gelen ucuz ulaşım sözü yalan oldu. Ulaşımda peş peşe zam kararı alan İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın öğrenci ulaşımına yapılan yüzde 40'lık zammın geri alınması kararını veto edeceğini açıkladı.

İBB'NİN PAYLAŞIMI VATANDAŞI KIZDIRDI

Vatandaşa ucuz ulaşım sözünü tutamayan İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. "İstanbulkart kişiye özeldir." notuyla paylaşılan videoda kendi İstanbulkart'ı olmayan ve başkasının kartını kullanan bir kişinin otobüsten indirildiği görüldü. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da "Bu istismarın önüne geçeceğiz" sözleriyle paylaştığı videoya pek çok kişi tepki gösterdi.

Ulaşımın pahalı olduğundan yakınan vatandaşlar "İnsanları alay konusu edemezsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte İBB'ye verilen tepkilerden bazıları:

İBB'nin İstanbulkart paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
OYNAT 00:36
İBB'nin İstanbulkart paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Toplu ulaşımda zam üstüne zam kararı alan İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. 'İstanbulkart kişiye özeldir.' notuyla paylaşılan videoda, kendine ait İstanbulkart'ı olmayan bir kişinin otobüsten indirildiği görüldü. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da 'Bu istismarın önüne geçeceğiz' sözleriyle paylaştığı videoya pek çok kişi tepki gösterdi. Ulaşımın pahalı olduğundan yakınan vatandaşlar, 'İnsanları alay konusu edemezsiniz' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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