Ve Songar görevde

Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü ile geliştirilmeye devam edilen Songar, sahip olduğu atış hassasiyetiyle asimetrik harbin önemli milli kabiliyetlerinden biri olarak göz doldurdu. Teslimatla birlikte, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine kazandırdığı milli sistemlere bir yenisi eklenmiş oldu. Songar’ın TSK envanterine kabul edilmiş olmasından dolayı büyük gurur yaşadıklarını belirten ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, şunları söyledi: “Ülkemizin ilk silahlı milli drone sistemi olma özelliği taşıyan Songar, hedef bölgenin tespitinden tehdidi etkisiz hale getirmeye, operasyon sonrası hasar belirlenmesinden gerçek zamanlı görüntü aktarımına kadar kritik birçok görevi icra edebiliyor. Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar’ın güvenlik operasyonlarında önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz. Songar ile gelecek aylarda Efes ve Mavi Vatan tatbikatlarında da etkin rol almaya hazırlanıyoruz.”

SONGAR

Çok yetenekli

Silahlı drone Songar, otomatik makineli tüfekle teçhiz edilmiş 10 km yarıçaplı bir menzil içinde görev icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 milimetre NATO sınıfı mermi taşıyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev yapıyor. Üçlü Songar, sürü uçuşu ile birlikte harekât sahasında büyük etki yaratıyor. İlk olarak otomatik makineli tüfekle tanıtılan Songar’a daha sonra bomba atar da entegre edildi. Ayrıca TÜBİTAK SAGE, Togan silah sisteminin Songar’a entegrasyonu ve yakın hava desteği kabiliyetinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.