Gündem Veliler ne yapsın?
İSTANBUL

Veliler ne yapsın?

Salgın sürecinde uzaktan eğitim gören çocukları için öğretmenler ve birbirleriyle WhatsApp üzerinden iletişim kuran veliler, “sözleşme”den sonra ne yapacaklarını tartışıyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesindeki maddeler aileleri endişeye sevketti. Kovid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim uygulamaları için kurulan WhatsApp gruplarında çok sayıda bilgi paylaşıldığına dikkat çeken aileler, çözüm önerisi bekliyor.

IBAN NUMARALARIMIZI BİLE PAYLAŞIYORUZ

Velilerden Burcu Gözoğlu: Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Salgın nedeniyle veli gruplarından haberleşiyoruz. Gruplarda IBAN numaralarına kadar paylaşıyoruz. Çocukların resimleri ve videoları da gruplarda var. Sonuçları çok korkutucu.

Hilal Azak

KENDİ YAZILIMIMIZ OLMALI

Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hilal Azak: Hem velilerle hem de gruplarla görüştük. Çoğunun diğer yazılımların yavaşlığıyla ilgili sıkıntısı var. Yerli diye geçelim dedik çok problem yaşıyoruz. Çocukların gizlilikleri var. Biz Türkiye olarak insansız uçak yapabiliyorsak bu yazılım bizim için kolay olmalı.

Murat Sadıkoğlu

ENDİŞELERİMİZ VAR

Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Murat Sadıkoğlu: Uygulamayla birçok yetkiye izin veriyorsunuz. Beş yüz kişilik öğrenci grubundan bahsediyoruz. Tüm çocuklarımızın bilgileri orada. Teknoloji hayatımızı bu hale getirdi. Veli olarak biz de endişelerimiz var.

Emrah Baranoğlu

Okul Aile Birliği Başkanı Emrah Baranoğlu: WhatsApp yerine BİP uygulamasını indirdim. Biz okul grubunda bir hafta devletimizin kararını bekleme kararı aldık.

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