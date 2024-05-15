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Veri ihlaline 9.5 milyon lira ceza

Yurt dışına veri aktarımı için veri sorumlularına güvenli ülkelere ve güvencelere dayalı aktarım şeklinde yeni kurallar getirilecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:13 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Önemi giderek artan kişisel veri güvenliği alanı 1 Haziran 2024’te yeni döneme geçiş yapıyor. Yurt dışına veri aktarımı için veri sorumlularına güvenli ülkelere ve güvencelere dayalı aktarım şeklinde yeni kurallar getirilecek. Düzenleme kapsamında veri sorumluları siber güvenlik anlamında verilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt eden ve verileri yalnızca amacı için kullanacağı güvencesi veren ülkelere aktarımda bulunabilecek. Kurallara uymayanlara yaklaşık 9,5 milyon TL idari para cezası uygulanacak.

İŞVEREN SAĞLIK VERİLERİNİ İŞLEYEBİLECEK

Ayrıca, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra açılması muhtemel davalarda savunma hakkının kullanılması bakımından işveren eski işçisine ait sağlık verilerini de saklamaya devam edebilecek. İş yerleri gelecekte kendisinden kaynaklanmayan sağlık sorunları nedeniyle çalışanlarının adli mercilere başvurmasının önüne geçebilecek.



#Ceza
#Veri İhlali
#Güvenlik
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