Veri ihlaline 9.5 milyon lira ceza

Önemi giderek artan kişisel veri güvenliği alanı 1 Haziran 2024’te yeni döneme geçiş yapıyor. Yurt dışına veri aktarımı için veri sorumlularına güvenli ülkelere ve güvencelere dayalı aktarım şeklinde yeni kurallar getirilecek. Düzenleme kapsamında veri sorumluları siber güvenlik anlamında verilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt eden ve verileri yalnızca amacı için kullanacağı güvencesi veren ülkelere aktarımda bulunabilecek. Kurallara uymayanlara yaklaşık 9,5 milyon TL idari para cezası uygulanacak.