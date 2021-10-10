Yeni hastalıklar çıkacak

Dünya sıcaklığının küresel olarak artışının neden olduğu iklim değişikliği son yıllarda sıkça yaşanan doğal afetlerin yanı sıra insan sağlığını da tehdit ediyor. TBMM Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, hazırladığı iklim değişikliği raporunun “Küresel İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkileri” bölümünde artan sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde yaratacağı risklere dikkat çekti.

Konunun detaylarını paylaşan, TBMM Küresel İklim Değişikliği araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu “En iyimser tahmine göre 2100 yılında 1,8 derece artışı, en kötümser tahmine göre 4 derece artış olması bekleniyor.” dedi.

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YENİ HASTALIKLAR GÜNDEMDE

İklim değişikliğinin, ekosistemleri bozarak bulaşıcı hastalık taşıyan vektörlerin dağılımında ve aynı zamanda yoğunluğunda değişimlere yol açtığına dikkat çeken Eroğlu şöyle devam etti: “İklim değişikliği ile ilişkilendirilen sağlık sorunları ise sıcak ve soğukla ilişkili hastalıklar, ultraviyole radyasyonun yan etkileri, hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları, gıda ve su ile geçen hastalıklar, değişen bulaşıcı hastalık etkenleri, vektörlerle ilişkili hastalıklar, ruhi sorunlar, yeniden ortaya çıkan ve yeni hastalıklar olarak sıralanabilir.”

SITMA YAYILACAK

Hava sıcaklığındaki artışın sivrisinek gibi vektörlerin sayısının ve yayılımının artmasına da sebep olacağını belirten Eroğlu, buna bağlı olarak sivrisineklerin sebep olduğu sıtmanın ılıman iklimlerde daha yaygın hale geleceğini ve şu an görülmediği tropikal ve subtropikal yüksek bölgelerde artış gösterebileceğini belirtti.

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Eroğlu “Göçler de, başladığı ülkedeki endemik hastalıkları ve göç esnasında karşılaşılan sağlığı tehdit eden unsurları gelinen ülkeye taşıyacak.” dedi.

ÖLÜMLER ARTACAK

Eroğlu “Sıcaklıktaki değişimler, yağışların artması ve sel gibi hadiseler su kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını arttırır. Su kalitesinin bozulması kolera, tifo, paratifo ve çocukluk çağı diyaresi gibi hastalıkların görülme sıklığı ve bunlara bağlı ortaya çıkan ölümlerin oranlarını artıracak.” diye konuştu.

Veysel Eroğlu

SAĞLIK MALİYETLERİ ARTIYOR

İklim değişikliğinin artan hastalıklarla birlikte sağlık maliyetlerini artıracağına dikkat çeken Eroğlu “Sağlık maliyetinin içinde bireysel/toplumsal hastalık maliyeti, sağlık personelinin bireysel yükü, sağlık hizmetlerinin yükü ve hastalık yükü yer alıyor.” şeklinde konuştu.

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ÜLKEMİZ İÇİN DEĞERLİ BİR ADIM

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Paris Anlaşması paylaşımında bulundu. Çocuklara yaşanabilir bir gelecek bırakmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığına belirten Erdoğan “Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris Anlaşması’nı onaylamasının küresel ısınmayla mücadelemizde değerli bir adım olacağına inanıyorum. Sıfır Atık Projemiz, ülkemizin bu anlamdaki dönüşümünün bayrağıdır. Herkesi bu harekete katılmaya davet ediyor, Paris Anlaşması’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

EKONOMİ Enerji verimliliği için mesaiye devam