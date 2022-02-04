Gündem Vinçle çıkartılan erkek cesedinin kimliği belli oldu
ADANA

Vinçle çıkartılan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Adana’da aşırı kilolu olduğu için itfaiyenin vinciyle nehirden çıkartılan şahsın 31 yaşındaki Mehmet Emin İmişçi olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Vinçle çıkartılan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Vinçle çıkarılan cesedin kimliği belli oldu


Edinilen bilgiye göre, olay dün Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir vatandaş, Seyhan Nehri’nde bir kişinin hareketsiz yüz üstü sürüklendiğini görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahıs bu sırada Regülatör Köprü altına kadar sürüklenip nehirdeki çöplerin biriktiği mazgallar kısmına geldi.


Yapılan incelemede şahsın erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak şahıs aşırı kilolu olduğu için sudan bir türlü çıkartılamadı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Şahsı çıkarmak için nehre bir halat merdivenle bir su altı polisi indi. Daha sonra ise cesedin beline halat bağlanıp vinçle sudan çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kimliğinin belirlenmesi için polis çalıma başlattı.
Bu sırada ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis kimliği belirleme çalışması yaparken 100. Yıl Polis Merkezi Amirliğine gelen bir kişi Mehmet Emin İmişçi (31) isimli yakının akşam eve gelmediğini söyledi. Bunun üzerine polis bulunan cesedi kayıp başvurusu yapan şahsa gösterdi. Şahıs cesedin Mehmet Emin İmişçi’ye ait olduğunu söyledi. Otopsinin ardından İmişçi’nin cenazesi ailesine teslim edildi.
Polis İmişçi’nin nasıl öldüğünü araştırıyor.

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