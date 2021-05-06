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İSTANBUL

VIP insan kaçakçılığı

Göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ‘ameliyat kamuflajı’ İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Göçmen kaçakçılarınca ‘VIP’ servis olarak nitelendirilen ve yurt dışına çıkarılan kişilere maliyeti on binlerce doları bulan bu yöntem, geçtiğimiz günlerde deşifre oldu.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
​VIP insan kaçakçılığı
Pasaportunu satan Mohammed Bannout, yurt dışına kaçmaya çalışan Mohamad Al Jamal ile İsrailli şebeke üyesi sözde ’refakatçı’ Ester Hana A.R. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yaparak adli soruşturma başlatıldı.

Göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ‘ameliyat kamuflajı’ İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Göçmen kaçakçılarınca ‘VIP’ servis olarak nitelendirilen ve yurt dışına çıkarılan kişilere maliyeti on binlerce doları bulan bu yöntem, geçtiğimiz günlerde deşifre oldu. Türkiye’ye gelip buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan asıl adı Mohamad Al-Jamal olan Lübnan asıllı bir göçmen, kendisine başka kişi adına düzenlenmiş pasaport temin eden kaçakçılar ile anlaştığı öğrenildi. Kaçakçılar, Al-Jamal’ı ‘yeni ameliyat olmuş hasta’ gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını sarıp yurt dışına çıkarmak için plan yaptı.

Göçmenleri 'İstanbul' diye Kahramanmaraş'a bıraktılar
GÜNDEM
Göçmenleri 'İstanbul' diye Kahramanmaraş'a bıraktılar

MASKE İNDİ KAÇAK GÖRÜNDÜ

  • Şahsın yanında, şebekenin ‘refakatçı’ olarak kullandığı İsrail asıllı Ester Hana A.R. isimli bir kadın yer aldı. Havalimanında pasaport kontrolündeki polis, yolcunun maskesini indirmesini istedi. Durumdan şüphelenen polis, fotoğraftaki ile kişinin kaş yapılarındaki farklılığı tespit edince yolcuları gözaltına aldırdı. Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini ifade eden Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını itiraf etti.

İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı darbe
FOTOĞRAF 9
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde, Kağıthane ve Ümraniye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede operasyon yaptı.
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operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden biri Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi Vefa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katı oldu.
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Saat 06.00'da adrese gelen ekipler evde yaptıkları işlemlerin ardından iki kişiyi gözaltına aldı.
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Ümraniye, Madenler Mahallesi Kalkandere Sokak'ta bulunan adrese yapılan baskında da ekipler bir kişiyi gözaltına aldı.
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Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı darbe
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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VIP insan kaçakçılığı

VIP insan kaçakçılığı

Göçmenleri kaçıran şebekenin 'ameliyat kamuflajı' polise takıldı.
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