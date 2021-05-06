​VIP insan kaçakçılığı

Göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ‘ameliyat kamuflajı’ İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Göçmen kaçakçılarınca ‘VIP’ servis olarak nitelendirilen ve yurt dışına çıkarılan kişilere maliyeti on binlerce doları bulan bu yöntem, geçtiğimiz günlerde deşifre oldu. Türkiye’ye gelip buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan asıl adı Mohamad Al-Jamal olan Lübnan asıllı bir göçmen, kendisine başka kişi adına düzenlenmiş pasaport temin eden kaçakçılar ile anlaştığı öğrenildi. Kaçakçılar, Al-Jamal’ı ‘yeni ameliyat olmuş hasta’ gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını sarıp yurt dışına çıkarmak için plan yaptı.

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MASKE İNDİ KAÇAK GÖRÜNDÜ

Şahsın yanında, şebekenin ‘refakatçı’ olarak kullandığı İsrail asıllı Ester Hana A.R. isimli bir kadın yer aldı. Havalimanında pasaport kontrolündeki polis, yolcunun maskesini indirmesini istedi. Durumdan şüphelenen polis, fotoğraftaki ile kişinin kaş yapılarındaki farklılığı tespit edince yolcuları gözaltına aldırdı. Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini ifade eden Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını itiraf etti.