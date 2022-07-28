Vosvosçular yaylada buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Büyükorhan Belediyesi ve Vosgarage16 grubunun girişimleri ile düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Vosvos Buluşması, 30-31 Temmuz tarihleri arasında Büyükorhan’ın Görecik Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden de vosvos tutkunlarını bir araya getirecek etkinliğe; kamp ve karavancılar, dağcılar ve bisikletçiler yoğun ilgi gösteriyor. Festival kapsamında sportif faaliyetler, yöresel ürün tadımları, sokak oyunları, atölye çalışmaları, Hacivat ve Karagöz gösterisi, sosyal medya platformlarında araç tanıtımları gerçekleştiren Otomobilin Mesut Abisi (Mesut Bıyık) söyleşi programı, Grup Vira ve Ali Likoğlu konserleri düzenlenecek.
Festivale katılım sağlamak isteyenler, çadırda konaklama yapabilecek. Festival süresince kamp alanlarında veya festival alanında herhangi bir ateş yakılmayacak. Yemek pişirmek isteyen katılımcılar, yemeklerini ortak pişirme alanında yapabilecekler ve aynı zamanda festival alanı içerisindeki kadın kooperatifleri tarafından üretimi gerçekleştirilen ürünlerin tedariki sağlanabilecek. Festival kapsamında katılımcılar tarafından çekimleri yapılacak fotoğraflar ve videolar, Facebook, Instagram ve Twitter platformlarında kullanılan ve Bursa’nın şehir destinasyon tanıtımı için açılan @gotobursa hesapları aracılığıyla, #gotobursa etiketi ile paylaşılabilecek.
Doğası, yeşili, temiz havası ve özellikle kavurması ile ünlü Büyükorhan’da yaşanacak buluşma, tüm vatandaşlara açık olacak.
Festival programı;
29 Temmuz 2022
Yer: Büyükorhan Görecik Yaylası
17:00-22:00 Festival katılımcılarının karşılanması ve DJ Yasin Çiftçi Performansı
30 Temmuz 2022
Yer: Büyükorhan Görecik Yaylası
09:00-10:00 Çorba ve çay ikramı
10:00-11:00 Sabah sporu ve zumba
10:00-17:00 Yöresel ürünlerin tanıtımları
12:00-17:00 Yarışmalar ve sokak oyunları
14:00-17:00 Atölye çalışmaları (Taş Baskı, Seramik Atölyesi, Deri Yapımı ve Kahve Çekimi)
18:30-19:00 Hacivat ve Karagöz gösterisi
19:15-19:45 Otomobilin Mesut Abisi söyleşisi
20:30 Festivalin açılış töreni
21:00 Grup Vira konseri
22:00 Ali Likoğlu konseri
23:00 Dj Yasin Çiftçi Performansı
31 Temmuz 2022
Yer: Büyükorhan Görecik Yaylası
09:00-10:00 Çorba ve çay ikramı
10:00-17:00 Yöresel ürünlerin tanıtımları