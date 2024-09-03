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Yabancı dil öğretmen sayısı artırılmalı

AK Parti'nin Milli Eğitim Bakanlığının önümüzdeki 4 yılı için ürettiği politikada eğitime erişim ve fırsat eşitliği ile yabancı dil öğretmen sayısının artırılması ön plana çıktı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 23:45 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti, Milli Eğitim Bakanlığının önümüzdeki 4 yılı için ürettiği politikada temel stratejileri belirledi. 19 maddelik listede eğitime erişim ve fırsat eşitliği başlıkları öne çıktı. Eğitime erişim ve fırsat eşitliğinin ön plana çıktığı stratejide şu maddeler yer aldı:

DEVAMSIZLIK AZALTILMALI

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranlarının artırılmasına dikkat çekilirken, destekleme ve yetiştirme kurslarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması gerektiği de ifade edildi. Ayrıca 20 gün ve üzeri devamsızlıkların azaltılması, 9’uncu sınıf tekrar oranının azaltılması da öneriler arasında.

YABANCI DİLE AĞIRLIK VERİLMELİ

Okullarda sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin sayısının artırılması, çoklu yabancı dil eğitim modeli uygulanan okul sayısının artırılması, yabancı dil öğretmen sayısının da çoğaltılması gerektiği kaydedildi. Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan kurslara katılan kursiyer sayısının da artırılması listede yer aldı. Uluslararası koruma altında Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin (Suriye, Afganistan, Irak, Filistin, Somali ve Yemen) okullaşma oranının artırılması da gündemde.

EĞİTİM BİNALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Öte yandan deprem tahkiki yapılan, güçlendirilen ya da yıkılıp yeniden yapılan eğitim binası sayısının artışa gidilmesi gerektiği kaydedildi. Deprem tahkiki işlerine öncelik verilerek risk taşıyan eğitim binaları belirlenecek ve belirlenen eğitim binalarının yeniden yapılması konusunda bakanlığın verdiği bütçe doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılacak.



#Eğitim
#Öğretmen
#Yabancı Dil
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