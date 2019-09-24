Yabancı öğrenci sayısı 350 bine ulaşacak

ABD’de TÜRKEN Vakfı’nın geleneksel yemeğinde yabancı öğrenciler ile ilgili hedef sayıyı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi, dost ve kardeş coğrafyaların öğrencileri için adeta bir eğitim öğretim üssü hâline dönüştürdük. Türkiye Bursları ile ve kendi hesabına okuyan 168 bin misafir öğrencimiz var. Hedefimiz, ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. İnşallah böylece, dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz” dedi.

167 ÜLKEDEN BAŞVURU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere destek için verdiği bursa, bu eğitim öğretim dönemi için rekor başvuru yapıldı. Burslara toplam 167 ülkeden 145 bin 700 başvuru gerçekleştirildi. Belirlenen kriterler doğrultusunda elemeleri geçen öğrenciler, son olarak mülakata alındı. Değerlendirmelerin hepsinden olumlu not alan öğrencilerden 5 bini eğitim için Türkiye’ye davet edildi. Türkiye’de şu anda 16 bin civarında öğrenci Türkiye Bursları ile eğitim görürken, kendi imkanları ile Türkiye’de eğitim alan öğrencilerle birlikte bu sayı 168 bine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği hedefe kısa bir sürede ulaşılabileceği ifade ediliyor.