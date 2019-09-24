Gündem Yabancı öğrenci sayısı 350 bine ulaşacak
EĞİTİM

Yabancı öğrenci sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye, şu an 168 bin olan yabancı öğrenci sayısında hedefi 350 bine yükseltti. Türkiye’ye en somut yabancı öğrenci ilgisi Türkiye Bursları’na oldu. 145 bin üzerindeki rekor başvurudan 5 bin eğitim için Türkiye’ye davet edildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’de TÜRKEN Vakfı’nın geleneksel yemeğinde yabancı öğrenciler ile ilgili hedef sayıyı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi, dost ve kardeş coğrafyaların öğrencileri için adeta bir eğitim öğretim üssü hâline dönüştürdük. Türkiye Bursları ile ve kendi hesabına okuyan 168 bin misafir öğrencimiz var. Hedefimiz, ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. İnşallah böylece, dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz” dedi.

167 ÜLKEDEN BAŞVURU

  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere destek için verdiği bursa, bu eğitim öğretim dönemi için rekor başvuru yapıldı. Burslara toplam 167 ülkeden 145 bin 700 başvuru gerçekleştirildi. Belirlenen kriterler doğrultusunda elemeleri geçen öğrenciler, son olarak mülakata alındı. Değerlendirmelerin hepsinden olumlu not alan öğrencilerden 5 bini eğitim için Türkiye’ye davet edildi. Türkiye’de şu anda 16 bin civarında öğrenci Türkiye Bursları ile eğitim görürken, kendi imkanları ile Türkiye’de eğitim alan öğrencilerle birlikte bu sayı 168 bine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği hedefe kısa bir sürede ulaşılabileceği ifade ediliyor.

Gurur duyduk
GÜNDEM
Gurur duyduk
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı

​ABD'de Trump'ın azledilmesi için girişimde bulunuldu.
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.