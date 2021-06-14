​Yabani otları elleriyle tek tek temizliyorlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyündeki kadınlar, orman fidanlığında ekimi yapılan ve yeni yeşermeye başlayan çeşitli türde fidanların arasındaki yabani otları elleriyle tek tek temizleyerek bakımlarını yapıyor.

FİDANLIĞA 20 YILDIR KADINLAR BAKIYOR

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve suni gençleştirme çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyduğu fidanların üretildiği Güldüren Orman Fidanlığı’nda yetiştirilen çeşitli türde fidanların dikim, yabancı ot temizliği ve bakım işlemlerini Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalışan 55 kadın gerçekleştiriyor.

Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Özdoğan, kooperatif olarak 20 yıldan bu yana orman fidanlığında fidanların dikim, yabancı ot temizliği ve bakım işlemlerinde kadınların çalıştığını söyledi. Özdoğan, “Ev kadınlarımız pandemi döneminde de aralıksız ot bakımı ve fidan yetiştiriciliğinde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar” dedi.

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