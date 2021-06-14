Gündem Yabani otları elleriyle tek tek temizliyorlar
KÜTAHYA

Yabani otları elleriyle tek tek temizliyorlar

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve orman gençleştirme çalışmaları için Hisarcık’ın Güldüren köyünde fidan üretimi devam ediyor. Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalışan 55 kadın yabani otları elleriyle tek tek temizleyerek bakımlarını yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yabani otları elleriyle tek tek temizliyorlar
Yetiştirilen çeşitli türde fidanların dikim, yabancı ot temizliği ve bakım işlemlerini Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalışan 55 kadın gerçekleştiriyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyündeki kadınlar, orman fidanlığında ekimi yapılan ve yeni yeşermeye başlayan çeşitli türde fidanların arasındaki yabani otları elleriyle tek tek temizleyerek bakımlarını yapıyor.

FİDANLIĞA 20 YILDIR KADINLAR BAKIYOR

  • Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve suni gençleştirme çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyduğu fidanların üretildiği Güldüren Orman Fidanlığı’nda yetiştirilen çeşitli türde fidanların dikim, yabancı ot temizliği ve bakım işlemlerini Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalışan 55 kadın gerçekleştiriyor.

Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Özdoğan, kooperatif olarak 20 yıldan bu yana orman fidanlığında fidanların dikim, yabancı ot temizliği ve bakım işlemlerinde kadınların çalıştığını söyledi. Özdoğan, “Ev kadınlarımız pandemi döneminde de aralıksız ot bakımı ve fidan yetiştiriciliğinde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar” dedi.

YEVMİYE 90 LİRA

  • 90 lira yevmiyeyle çalışarak ailesine katkıda bulunduğunu söyleyen 2 çocuk annesi ev hanımı Meryem Durmaz, “Orman fidanlığında fidanların dikiminden, tohumundan bakımından biz kadınlar sorumluyuz. Yetiştirdiğimiz çam, sedir, kestane, ceviz, ahlat ve alıç fidanları kentte ihtiyaç duyulan yerlere gönderiliyor, bundan da mutlu oluyoruz” ifadelerini kulandı.
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.