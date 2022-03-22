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MARDİN

Yağışlar çiftçiye umut oldu şimdi gözler nisan yağmurlarında

Mardin’de kuraklık endişesiyle tarım yapan çiftçilerin yüzü gülüyor. Yağan yağmurlar çiftçileri oldukça mutlu etti, aynı yağışları nisan ayında da bekliyorlar. Tarımın fazla Mardin’de, çiftçiler kuraklık endişesiyle ekim yaparken son bir ayda gelen yağışlar çiftçilere ve ülke tarımına umut oldu. Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Erbey, nisan yağmurlarıyla birlikte rekolteyi yükseltebileceklerini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Yağışlar çiftçiye umut oldu şimdi gözler nisan yağmurlarında. Mardinde nisan yağmurları tarım arazilerine yaradı
Mardin'de çiftçiler yağan yağışlardan dolayı oldukça mutlu.

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbey, ülkenin tahıl ambarının yüzde 25’ini karşılayan Mardin’de geçen sene pandemi ile birlikte çok büyük bir kuraklığın yaşandığını belirtti. Birçok yerde su olmadığı için çiftçinin mahsulünün yandığını hatırlatan Erbey, “Biçerdöver tarlaya giremedi. Biz bu sene meteorolojik uyarılara baktığımızda tohum ektik ama suyun ve yağışın olmayışı üretimin nasıl olacağı ile ilgili bizi düşündürdü. Çiftçilerimizin bu kuraklıkla nasıl mücadele edeceğini düşünürken Allah’a şükür Mardin’de 2-3 yılda beklediğimiz kar yağışı bir ay içinde geldi” dedi.

“Nisan ayında da aynı yağışı bekliyoruz”

Tam da üst gübre atım döneminde, baharda yeterli derecede yağış geldiğini kaydeden Erbey, “Biz ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan ayında da aynı yağışı bekliyoruz. Hem sulu hem de kuru alanda çitçimizin yüzü güler, mahsulü artar ve bölgemizde altıncı aydan sonra hasat başlar. Türkiye’nin her yerine buradaki kaliteli buğday, arpa, mercimeği göndereceğiz. Allah, bize mart ayında istediğimiz yağışı verdi. Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan yağmuru gelse inşallah bölgedeki hasadımız kurtulur” diye konuştu.

“Kuraklık endişesiyle bizi sadece korkutmadılar, felç ettiler”

Özellikle nisan yağmurlarını beklediklerini ifade eden çiftçi Sait Dündar, “Şimdiki yağışlar normal. Nisan ayında bir eksiklik olursa zarar görürüz. Şu anki gibi devam ederse, bu hızla giderse rekolte yüksek olur. Kuraklık endişesiyle bize sadece korkutmadılar, felç ettiler. Buğdayın can damarı olan o yağmur yağmasaydı biz sulamaya başlayacaktık. Onda da elektrik sorunu var, huzursuzluk var. Ama şükürler olsun şu an öyle bir sorunumuz yok. Allah, nisan ayında da bize yardım ederse inşallah verimimizi alacağız” şeklinde konuştu.

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