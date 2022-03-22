Yağışlar çiftçiye umut oldu şimdi gözler nisan yağmurlarında

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbey, ülkenin tahıl ambarının yüzde 25’ini karşılayan Mardin’de geçen sene pandemi ile birlikte çok büyük bir kuraklığın yaşandığını belirtti. Birçok yerde su olmadığı için çiftçinin mahsulünün yandığını hatırlatan Erbey, “Biçerdöver tarlaya giremedi. Biz bu sene meteorolojik uyarılara baktığımızda tohum ektik ama suyun ve yağışın olmayışı üretimin nasıl olacağı ile ilgili bizi düşündürdü. Çiftçilerimizin bu kuraklıkla nasıl mücadele edeceğini düşünürken Allah’a şükür Mardin’de 2-3 yılda beklediğimiz kar yağışı bir ay içinde geldi” dedi.

“Nisan ayında da aynı yağışı bekliyoruz”

Tam da üst gübre atım döneminde, baharda yeterli derecede yağış geldiğini kaydeden Erbey, “Biz ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan ayında da aynı yağışı bekliyoruz. Hem sulu hem de kuru alanda çitçimizin yüzü güler, mahsulü artar ve bölgemizde altıncı aydan sonra hasat başlar. Türkiye’nin her yerine buradaki kaliteli buğday, arpa, mercimeği göndereceğiz. Allah, bize mart ayında istediğimiz yağışı verdi. Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Nisan yağmuru gelse inşallah bölgedeki hasadımız kurtulur” diye konuştu.

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“Kuraklık endişesiyle bizi sadece korkutmadılar, felç ettiler”

Özellikle nisan yağmurlarını beklediklerini ifade eden çiftçi Sait Dündar, “Şimdiki yağışlar normal. Nisan ayında bir eksiklik olursa zarar görürüz. Şu anki gibi devam ederse, bu hızla giderse rekolte yüksek olur. Kuraklık endişesiyle bize sadece korkutmadılar, felç ettiler. Buğdayın can damarı olan o yağmur yağmasaydı biz sulamaya başlayacaktık. Onda da elektrik sorunu var, huzursuzluk var. Ama şükürler olsun şu an öyle bir sorunumuz yok. Allah, nisan ayında da bize yardım ederse inşallah verimimizi alacağız” şeklinde konuştu.

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