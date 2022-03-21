Ekonomi Tarımda kaliteli kalkınma İki buçuk milyar liralık bütçe
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda ‘kaliteli’ kalkınma: İki buçuk milyar liralık bütçe

Tarımsal kalkınma, ‘üretimde çeşitlilik’, ‘verim’ ve ‘kalite’ üzerine bina edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğiyle uyumu, modern makinenin ortak kullanımı, üretim planlamasında yapay zekâyı esas alan Kırsalda Dönüşüm Hamlesi planlıyor. Bunun için 2,5 milyar liralık bütçe oluşturuldu.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Tarımda ‘kaliteli’ kalkınma: İki buçuk milyar liralık bütçe
Arşiv

Tarımda ‘kalkınma’ üretimde çeşitlilik, verim ve kalite ile birlikte yürüyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni dönem vizyonuna göre kırsalda gelir ve istihdam olanakları artarak ekonomi çeşitlendirilecek. Tarımsal üretimde yapay zekâ uygulamalarının dahil edilmesi, çiftçilere ürünlerini pazarlama olanaklarının artırılması sağlanacak.

KAYNAK ARTTI

  • Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini planladı. Bu yıl 25,8 milyar lira olarak planladığı tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltti. Kırsal kalkınma desteği bütçede 2 milyar 450 milyon TL’yi buldu. Söz konusu süreç ise “Kırsalda Dönüşüm Hamlesi” olarak planlanıyor. Bu amaçla rekabetçi bir tarım sektörü oluşturulacak. Kırsal kalkınma destekleriyle 199 bin 974 istihdam edilmesi planlanıyor. Eğitimler ile 16 bin 500 çiftçiye belge verilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çiftçilere sulama ve kredi müjdesi
FOTOĞRAF 13
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede alınan duyurduğu açıklamada çiftçilere müjdeleri tek tek sıraladı.
Title
İşte Erdoğan'ın açıklamaları:<br><br>\"Çiftçilerimize sulama, enerji, kredi konusunda iki müjdemiz var.
Title
Ülkemiz tarımını suyla bereketlendirerek barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız.
Title
Üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.
Title
Özellikle açık sistemden kapalı sisteme süratle geçeceğiz. Ağırlıklı birçok yerde barajlarımız enerji bağlantılı olsa da buralarda sulama sistemlerine geçmenin adımlarını atacağız.
Title
Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 53'ü hidroelektrik, rüzgar, geniş, jeotermal kaynaklardan oluşmaktadır. Güneşten elektrik üretimine yönelik çok büyük yatırımlar yaptık.
Title
Hangi şehrimize giderseniz gidin güneş enerjisi tarlalarını, çatı üstü sistemlerini görürsünüz.
Title
Her ne kadar elektrikte KDV indirimi ile çiftçilerimizin maliyetlerinde azalma sağladıysak da soruna daha kökten çözümler bulmamız gerektiğinin farkındayız.
Title
Özellikle sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını artırmayı planlıyoruz.
Title
Ayrıca tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurabilmelerini kolaylaştırmak için belediye, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin iki katına kadar lisanssız üretim tesisi kurabilmelerine imkanlar sağladık.
Title
Amacımız her alanda enerji maliyetlerini düşürecek çalışmanın önünü açmaktır. Bu adımlar Paris İklim Anlaşması kapsamında hayata geçirmemiz gereken yapısal değişimlere katkı sağlayacaktır.
Title
Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Çifçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Tüm kurumlarımız bu süreçleri yakından takip ederek neticelendirecektir.
Title
Sulama, enerji, kredi konusunda attığımız bu adımların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çiftçilere sulama ve kredi müjdesi
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları duyurdu. Erdoğan, çiftçiye verilecek 3 desteği açıkladı. Destek paketinde çiftçinin sulama ve enerji maliyetlerini düşürecek adımların yanı sıra verilecek kredi desteği de bulunuyor. İşte çiftçiye destek paketinin detayları…
Fenerbahçeden kritik geri dönüş

Fenerbahçe'den kritik geri dönüş

​Sarı lacivertliler yenik duruma düştüğü maçta kazandı.
Aslan Antepten eli boş döndü

Aslan Antep'ten eli boş döndü

​G.Saray, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
İşgalde 26ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar.

​'Fidan dede' 35 yılda 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öpüp sonra başına koymuştu.

Ömer Çelik'ten hastanedeki darp iddialarına ilişkin paylaşım.

Türk şirketlere çağrı: Bu fırsatları değerlendirin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.