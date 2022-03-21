Tarımda ‘kaliteli’ kalkınma: İki buçuk milyar liralık bütçe Tarımsal kalkınma, ‘üretimde çeşitlilik’, ‘verim’ ve ‘kalite’ üzerine bina edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğiyle uyumu, modern makinenin ortak kullanımı, üretim planlamasında yapay zekâyı esas alan Kırsalda Dönüşüm Hamlesi planlıyor. Bunun için 2,5 milyar liralık bütçe oluşturuldu.

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