Yağışlar savaştan dolayı mı arttı?

Rabia Şenol
04:001/06/2026, Pazartesi
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta İran’daki bazı tesislere düzenlenen füze saldırılarının ardından Türkiye’de yağışların arttığı yönündeki iddialar gündem oldu.

Yeni Şafak’ın görüştüğü iklim uzmanları, iddiaların bilimsel bir temele dayanmadığını ve komplo teorisinden ibaret olduğunu belirtti. Sosyal medyada dile getirilen “İklim merkezleri vuruldu, yağmurlar geri geldi” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

YAĞIŞ REJİMİ DEĞİŞMEZ

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnaz, füze saldırıları ile yağış miktarı arasında ilişki kurulamayacağını belirterek, hava sistemlerini yönlendirmek veya başka ülkelerin yağış rejimini değiştirmek gibi bir teknolojinin bulunmadığını söyledi.

BAĞLANTI YOK

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de Türkiye’ye yağış getiren sistemlerin batı ve kuzeyden geldiğini vurgulayarak, başka ülkelerdeki tesislerin faaliyetleriyle Türkiye’deki yağışlar arasında bağlantı kurulamayacağını ifade etti.”



