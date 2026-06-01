Yağışlar savaştan dolayı mı arttı?

Yeni Şafak’ın görüştüğü iklim uzmanları, iddiaların bilimsel bir temele dayanmadığını ve komplo teorisinden ibaret olduğunu belirtti. Sosyal medyada dile getirilen “İklim merkezleri vuruldu, yağmurlar geri geldi” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnaz, füze saldırıları ile yağış miktarı arasında ilişki kurulamayacağını belirterek, hava sistemlerini yönlendirmek veya başka ülkelerin yağış rejimini değiştirmek gibi bir teknolojinin bulunmadığını söyledi.