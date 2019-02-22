Ayvacık’ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, dünyada ‘Deprem medyumu’ olarak tanınan araştırmacı Frank Hoogerbeets’in iddiasını akıllara getirdi. Uzmanlar, 17-21 Şubat tarihleri arasında 8.0 büyüklüğünde mega deprem meydana geleceğini söyleyen deprem araştırmacısı Hoogerbeets’in iddialarını yorumladı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Gezegenlerin çekim kuvvetleri dikkate alınarak yapılan bu öngörüler gerçeği yansıtmamaktadır. Bilimsel olarak bu görüşü kabul etmek de mümkün değildir” şeklinde konuştu.

2019-2025 DEPREM YILLARI

Hollandlı deprem uzmanının açıklamalarının gerçeklik payının olmadığını söyleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da “Bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkartamıyor” dedi. Ayvacık depremini de değerlendiren Ercan, şunları söyledi: “Anadolu yarımadası, gerek doğudan gelen kaktırmalar, gerekse güneyden gelen baskılar arasında çok gerildiğinden, 2019 ile 2025 yılları arasının deprem yılı olması bekleniyor. Beklenen depremlerin % 52’sinin sağ atımlı Kuzey Anadolu Kırığı, % 33’ünün Batı Anadolu-Ege Bölgesinde göçüntülü kırıklar boyunca, % 13’ünün de Doğu Anadolu Kırığı boyunca olması bekleniyor.”

Sabaha kadar sallandı



Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde önceki akşam 21.23’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sabaha kadar büyüklükleri 1,0 ile 3,6 arasında değişen 46 artçı sarsıntı yaşandı. Yerin 7,6 km derinliğinde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalara göre, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Ön hasar tespit çalışmaları sonucunda 35’i yıkık, 60’ı ağır hasarlı, 2 cami ve 2 minare olmak üzere toplam 192 hasarlı konut ve yapı tespit edildiği vurgulandı. Geceyi sokaklarda geçiren vatandaşlar günün ağarmasıyla evlerini kontrol etti. Camilerden hasarlı evlere girilmemesi konusunda anonslar yapılırken, ilçede güvenlik gerekçesiyle dün de okullar tatil edildi.