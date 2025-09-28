Yeni Şafak
Yalçın Topçu'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

14:3628/09/2025, Pazar
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Kültür Bakanı Yalçın Topçu, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski Kültür ve Turizm Bakanı
Yalçın Topçu
, şair ve yazar
Yavuz Bülent Bakiler
’in hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Topçu mesajında şu ifadelere yer verdi;

Anadolu'nun kültür iklimini iliklerine kadar yaşayan ve yaşatan,her dizesi buram buram Anadolu Türk-İslam Mefkure’sinin birer nişanesi olan,Türkçenin büyük şairi Yavuz Bülent Bakiler Ağabeyimizi kaybetmenin hüznünü yaşıyorum.

Binlerce yıllık mefkureyi yaşayan ve yaşatan Yavuz Bülent Bakiler her dizesiyle her konuşmasıyla Müslüman Türk evlatlarına istikamet vermiş Gönül İrfan'ı ile suladığı aşk dizelerine Kutlu bir davanın umdelerini nakış gibi işlemiştir. Şiirleri yazıları kadar, belagat ve hitabetinin muhteşemliği altında gölgelendiğimiz Yavuz Bülent Bakiler vefatında bile Müslüman Türk evlatlarına ve İslam dünyasına vasiyeti ile mesaj vermeyi ihmal etmemiştir. Milletimize Soylu Diriliş üfleyen şairimiz,mezarına Allah'ın evi Mekke'yi mükerreme'den ve Can Azerbaycan'dan Toprak getirilerek defnetilmesini Vasiyet etmiştir.

Sivas'ın yiğidosu,Türkçenin Yiğit müdafisi olan Yavuz Bülent Bakiler ağabeye, Cenabı Hak'tan gani gani rahmet dilerken,Ailesi başta olmak üzere sevenlerine,camiamıza ve Türk kültür dünyasına başsağlığı dilerim.Rabbim cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın İNŞALLAH.





#Yalçın Topçu
#Yavuz Bülent Bakiler
#şair
