Yalçın Topçu'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Binlerce yıllık mefkureyi yaşayan ve yaşatan Yavuz Bülent Bakiler her dizesiyle her konuşmasıyla Müslüman Türk evlatlarına istikamet vermiş Gönül İrfan'ı ile suladığı aşk dizelerine Kutlu bir davanın umdelerini nakış gibi işlemiştir. Şiirleri yazıları kadar, belagat ve hitabetinin muhteşemliği altında gölgelendiğimiz Yavuz Bülent Bakiler vefatında bile Müslüman Türk evlatlarına ve İslam dünyasına vasiyeti ile mesaj vermeyi ihmal etmemiştir. Milletimize Soylu Diriliş üfleyen şairimiz,mezarına Allah'ın evi Mekke'yi mükerreme'den ve Can Azerbaycan'dan Toprak getirilerek defnetilmesini Vasiyet etmiştir.