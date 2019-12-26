Gündem Yalnız minare 82 yıldır ayakta
KASTAMONU

Yalnız minare 82 yıldır ayakta

Kastamonu’da 17’nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen camisiz minare, 82 yıldır zamana yalnız direniyor. Tabaklar Camisi, bakımsızlık nedeniyle 1937’de yıkıldı. Minaresinin de yıkılması gündeme gelince ilçe sakini Dadaylı Necmi Bey isimli ziraat memuru, üzerindeki işlemelerden dolayı minareyi 12 liraya satın aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayakta kalan camisiz minare
Ayakta kalan camisiz minare

Kastamonu’nun Küre ilçesinde 17’nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve ayakta kalan camisiz minare, 82 yıldır zamana yalnız direniyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü belgelerinde yer alan bilgiye göre, Müderris Mahallesi’nde 17’nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Tabaklar Camisi, bakımsızlık nedeniyle 1937’de yıkıldı. Caminin yıkılmasının ardından ayakta kalan minaresinin de yıkılmasının gündeme gelmesi üzerine ilçede görev yapan Dadaylı Necmi Bey isimli ziraat memuru, üzerindeki işlemelerden 17’nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen minareyi 12 liraya satın aldı.

Minarenin üzerindeki işlemelerden dolayı 17. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

RESTORASYON YAPILIYOR

  • Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 1998 yılında mahkeme kararıyla tahsisi yapılan minare, bugüne ulaştı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala ayakta kalan ve zamana karşı tek başına direnen minare, görenlerin ilgisini çekiyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, minarenin restorasyon çalışmalarını yürütüyor. Müderris Mahallesi Muhtarı Murat Tulum, bölgede Tabaklar Camisi’nin kullanıldığını hatırlayan kimsenin bulunmadığını söyledi. Eski kitaplardan, caminin 17’nci yüzyılda yapıldığını okuduğunu anlatan Tulum, “Çocukluğumuzda minareye çıkardık ama şimdi çıkılmıyor. Artık turizme yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Minareyi zaman zaman görmeye gelenler oluyor. Burada camisiz bir minarenin olduğunu gündeme getirmek istiyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinden Bahattin Ersöz de çocukluğunda caminin kalıntılarını gördüklerini belirterek, “Caminin Hacı Pir isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı rivayet ediliyor. Minarenin tapusunun Necmi Bey isimli bir kişinin üzerine olduğu konuşuluyor. Bu tür yapıların tarihimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Mahallede yaşayan Veli Ersöz de geçmişte minarenin yıkılmaması için mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Cami ile minare ayrı yerde: Görenlerin ilgisini çekiyor
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Suluova'nın Hacıbayram Mahallesi'nde 1968 yılında yapılan minare, mahallenin adını taşıyan caminin avlusunun sonunda bulunmasıyla dikkati çekiyor.
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Mahalle Muhtarı Yaşar Sandayak, taştan yapılan minarenin yüksekliğinin yaklaşık 20 metre olduğunu belirtti.
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Mahallede 1956 yılında yapılmış bir cami bulunduğunu, minarenin ise 1968 yılında eklendiğini anlatan Sandayak, Geçtiğimiz yıllarda camimiz eskidiği için yerine halk tarafından yeni cami yapılmış. Minaremiz ise yıktırılmamış. Yeni cami yapılırken biraz daha geride inşa edilmiş. Böyle olunca da cami ile minaresi arasında biraz mesafe kalmış dedi.
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Hacıbayram Camisi ile minareyi ayrı görenlerin şaşırdığını dile getiren Sandayak, Bunu gören insanlar şaşırıyor. 'Neden cami ayrı? Tarihi eser mi? Bir şey var mı?' diye sorup resim çekiyorlar. İlgi çekiyor ifadesini kullandı.
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Minarenin mahallenin sembolü olduğunu vurgulayan Sandayak, Bizim mahallemizin bir sembolü haline geldi, ilgi çekiyor. Bizim mahalleyi tarif ederken 'minaresi camiden ayrı olan mahalle' diye bir tabir bulunuyor diye konuştu.
Cami ile minare ayrı yerde: Görenlerin ilgisini çekiyor
Amasya'nın Suluova ilçesinde cami ile minarenin ayrı yerde olması ilgi çekiyor.
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