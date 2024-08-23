Yamanlar’ı söndürmek neden zor oldu

Orman yangınlarına ortalama müdahale süresinin 10 dakikaya düştüğü Türkiye’de, son 7 büyük yangında ortalama müdahale süresi 9 dakika olarak gerçekleşti. Bu yangınlar arasında

en hızlı müdahale 5 dakika ile İzmir Karşıyaka’daki Yamanlar yangınına yapıldı. 14 dakikalık en uzun müdahale süresi ise dağlık alanda olması nedeniyle Bolu Göynük'teki yangına yapıldı. Manisa Gördes yangınına 10, Aydın Didim ve Bozdoğan'daki yangınlara 9, Karabük Ovacık'taki yangına 11, Muğla Milas yangınına ise 7 dakikada müdahale edildi.

RÜZGAR VE KIZILÇAM FAKTÖRÜ

5 dakika müdahale süresiyle öne çıkan İzmir Yamanlar yangınında, hızlı müdahaleye rağmen 2 bin 877 hektar alan etkilendi. Bölgede yoğunlukta bulunan çıra ile yakmalık odun için kullanılan ve hızlı ateş alan kızılçam ağaçlarına şiddetli rüzgarın da eklenmesiyle alevler büyük bir alana yayıldı. 64 saat 20 dakika süren söndürme çalışmalarına 6 uçak, 18 helikopter, 66 arazöz, 5 iş makinası, 400'e yakın personel ve 400'e yakın gönüllü katıldı.

ENGEBELİ ARAZİ ZORLADI

Yamanlar yangınına müdahale eden ekipten alınan bilgiye göre, arazinin aşırı engebeli olması, yangına müdahaleyi zorlaştırdı. Özellikle, orman içine araçların girememesi, arazideki uçurum ve büyük kayalıklar, hortumların birbirine bağlanma süresini 4-5 dakikadan 20 dakikalara çıkarttı. Yangın savaşçıları dik yamaçlara 15 kiloluk 2 hortum ile tırmanıp bu hortumları aşağı saldı. Yamanlar yangınının daha da büyümesini engelleyen en önemli etken ise 5 iş makinasının ağaçları sökerek arazözlere yol açması oldu.

EKİPLER BÖLÜNMEK ZORUNDA KALDI

Yamanlar yangınının çıktığı esnada İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki aynı bölgede 5 farklı yangın daha başladı. Ekipler yangınların tümüne yetişebilmek ve alevlerin büyümesini engellemek için farklı noktalara dağıldı. En çok büyüyen Yamanlar yangınında ekipler zaman zaman farklı noktalara gitmek zorunda kaldı. Ayrıca ekiplerin 60 saatin üzerinde müdahale sonucu söndürebildikleri yangında uyku ve dinlenme fırsatı bile olmadı.

İLK HAVA MÜDAHALESİ GÜN IŞIĞINDA

Arazinin engebeli oluşu ve yüksek rakımda bulunması nedeniyle gece çalışan helikopterler dahi rota belirleyemedi. Gece denemelerinde duman ve ağaçların yüksekliği hesaplanamadığı için riske girilmedi. Alevlere havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla başladı. 18 helikopter ve 6 uçak yanan alanlara 4 bin tona yakın su bıraktı.

En çok İzmir ve Bolu etkilendi

Orman yangını sayısı artsa dahi etkin çalışmalarla alevlerden etkilenen alan azalıyor. Ülke genelinde 2021 yılında çıkan 2 bin 14 yangında 136 bin 94 hektar, 2022'de çıkan 1285 yangında 8 bin 455 hektar, 2023'te çıkan 1384 yangında 8 bin 726 hektar alan etkilendi. Bu yıl da 20 Ağustos'a kadar meydana gelen 2 bin 544 yangında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü. Orman yangınlarından bu yıl alan olarak en çok etkilenen şehirler İzmir ve Bolu oldu.

1 Ocak’tan bu yana 288 orman yangını çıkan İzmir’de 3 bin 284 hektar alan etkilendi. Bolu’da ise yangından etkilenen ormanlık alan 3 bin 267 hektar oldu.

Alevler kontrol altında

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ankara Kızılcahamam’da otluk alanda başlayıp Bolu Gerede’deki ormanlık alana sıçrayan yangın ile Afyonkarahisar Sandıklı’daki orman yangını kontrol altına alındı. Sandıklı’da yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gerede’deki yangın da gece gündüz havadan ve karadan aralıksız müdahaleyle söndürüldü. Bu yangınla ilgili de 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye getirilen İ.G., soruşturma savcısına ifade verdikten sonra çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan tutuklandı.











