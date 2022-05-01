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Gündem Yanan fabrika ruhsatsız çıktı
İSTANBUL

Yanan fabrika ruhsatsız çıktı

Tuzla’da 3 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınının yankıları sürüyor. Gözaltına alınan fabrika sahibi M.U.B. ve fabrika müdürü O.D. adliyeye sevk edildi. Fabrikanın çalışma ruhsatının olmadığı gerekçesiyle 2021 yılında mühürlendiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde fabrikanın mühürlendiğini kabul eden sahibi, yeni ruhsat talebinde bulunduklarını ancak yetişmediğini iddia etti.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Yanan fabrika ruhsatsız çıktı
Tuzla Orhanlı Sanayi Sitesi'nde yer alan bir boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

Tuzla Orhanlı Sanayi Sitesi'nde yer alan bir boya fabrikasında çıkan yangınla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor. Fabrika çalışanlarından Tayfun Aydın, Mustafa Öztürk ve Turgay Tüney’in hayatını kaybettiği büyük yangına ilişkin, fabrika sahibi olan M.U.B. ve fabrika müdürü O.D. savcılık talimatından sonra, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen fabrikanın, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Tuzla'da fabrika yangını böyle başladı
Tuzla'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangının ilk çıkış anları ve yaşanan 2 patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

BAKANLIK MÜHÜRLEMİŞ

Yangınla ilgili soruşturma başlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fabrikanın çalışma ruhsatının olmadığı gerekçesiyle 2021 yılında mühürlendiğini tespit etti. Gözaltına alınan fabrika sahibi M.U.B. emniyetteki ifadesinde; fabrikanın mühürlendiğini kabul ederek, yeni ruhsat talebinde bulunduklarını ancak işlemler bitmediği için ruhsatı alamadan patlamanın yaşandığını iddia etti. Fabrika sahibi M.U.B. emniyetteki ifadesinde; patlamanın yaşandığı 24 numaralı iş yerine 2021 yılında taşındıklarını, daha önce 33 numaralı iş yerinde çalıştıklarını söyledi. Kendilerinin 33 numaralı iş yerinin eksikliklerini gidermek için başvuru yaptıklarını söyleyen M.U.B. “Bize çok kısa süre verildiği için eksiklikleri tamamlayamadık ve iş yeri mühürlendi.” dedi. Fabrikasını 24 numaralı iş yerine taşıdığını anlatan M.U.B. “ÇET ve Çevre Bakanlığı izin yazılarımızı aldık. Prosedür tamamlandıktan sonra ruhsat için başvurduk. İşlemlerin tamamlanmasını bekliyorduk.” dedi. M.U.B.’nin ruhsata başvurduk iddiasını araştıran polis ekipleri, ruhsat almak için herhangi bir başvurunun bulunmadığını tespit etti.

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