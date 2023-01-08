Yanan ormanlarda 500 milyon fidan çimlendi

Türkiye, 2021 ve 2022 yıllarında yaşadığı orman yangınlarının yaralarını büyük oranda sardı. Aynı yıllar arasında zarar gören 139 bin 500 hektar alandaki yenileme çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. Dikilen 25 milyon fidanın yanı sıra yangında zarar gören ağaçların tepelerinden alınan tohumlar ile hayat verilen ormanlarda 500 milyon fidan çimlendi. Çalışmaların yapıldığı alanlarda biyoçeşitliliğin kaybolmaması ve farklı bitki türlerinin ormanlık alanlarda yeniden yer bulması için 109 bin hektarlık alanın 69 bin 300 hektarı doğal yolla yenilendi. 39 bin 700 hektarlık alan için ise Orman Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de yardımı ile 25 milyon fidan dikti. 30 bin hektarlık alan ise taşlık, kayalık, yamaç ve farklı doğal nedenlerden dolayı çalışmalar yapılamadı. Orman yenileme çalışmalarının yüzde 90’ı bitmiş durumda. Dikilen 25 milyon fidan ve yangında zarar gören ağaçların tepelerinden alınan tohumlar ile yeniden hayat verilen ormanlarda toplamda 500 milyon adet fidan çimlendi. Arazi hazırlığı tamamlanıp toprak ile karıştırılan tohumlar yeterli yağış ve sıcaklık ile birlikte daha verimli hale gelebilecek. Daha sonra ise zamana bırakılacak.

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