Gündem Yanan ormanlarda 500 milyon fidan çimlendi
YEREL GÜNDEM

Yanan ormanlarda 500 milyon fidan çimlendi

Türkiye, 2021 ve 2022 yıllarında yaşadığı orman yangınlarının yaralarını büyük oranda sardı. Aynı yıllar arasında zarar gören 139 bin 500 hektar alandaki yenileme çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. Dikilen 25 milyon fidanın yanı sıra yangında zarar gören ağaçların tepelerinden alınan tohumlar ile hayat verilen ormanlarda 500 milyon fidan çimlendi.

Abone Ol Google News
Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Yanan ormanlarda 500 milyon fidan çimlendi
​​Türkiye, 2021 ve 2022 yıllarında yaşadığı orman yangınlarının yaralarını büyük oranda sardı.

Türkiye, 2021 ve 2022 yıllarında yaşadığı orman yangınlarının yaralarını büyük oranda sardı. Aynı yıllar arasında zarar gören 139 bin 500 hektar alandaki yenileme çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. Dikilen 25 milyon fidanın yanı sıra yangında zarar gören ağaçların tepelerinden alınan tohumlar ile hayat verilen ormanlarda 500 milyon fidan çimlendi. Çalışmaların yapıldığı alanlarda biyoçeşitliliğin kaybolmaması ve farklı bitki türlerinin ormanlık alanlarda yeniden yer bulması için 109 bin hektarlık alanın 69 bin 300 hektarı doğal yolla yenilendi. 39 bin 700 hektarlık alan için ise Orman Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de yardımı ile 25 milyon fidan dikti. 30 bin hektarlık alan ise taşlık, kayalık, yamaç ve farklı doğal nedenlerden dolayı çalışmalar yapılamadı. Orman yenileme çalışmalarının yüzde 90’ı bitmiş durumda. Dikilen 25 milyon fidan ve yangında zarar gören ağaçların tepelerinden alınan tohumlar ile yeniden hayat verilen ormanlarda toplamda 500 milyon adet fidan çimlendi. Arazi hazırlığı tamamlanıp toprak ile karıştırılan tohumlar yeterli yağış ve sıcaklık ile birlikte daha verimli hale gelebilecek. Daha sonra ise zamana bırakılacak.

Yangına koşacak ilk T-70: Yeni Şafak yerli helikopterin kokpitine geçti
GÜNDEM
Yangına koşacak ilk T-70: Yeni Şafak yerli helikopterin kokpitine geçti
Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

Darbecilere karşı sert tweet atmaya korktuk

​Meral Akşener mesajını 'yumuşatmış'
Geçmeyen öksürük tehlikeli

Geçmeyen öksürük tehlikeli

​Akciğer kanserinin habercisi olabilir.
Altı başlı hükümet peşindeler

Altı başlı hükümet peşindeler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın 'güçlendirilmiş vesayet sistemi'ne tepki gösterdi.
İstanbul'dan dünyaya uzanan mis sofralar

İstanbul'dan dünyaya uzanan mis sofralar

​'Boğaziçi'nin Lezzetleri'yle mutfak yolculuğu.
Yeni Cami'ye akın

Yeni Cami'ye akın

​Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi.
1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

​Türkiye tecrübesiyle öne çıkıyor.

Yaşar Kaplan vefat etti

Yaşar Kaplan vefat etti

​Yazdığı eserlerden dolayı üç yıl hapis yatmıştı.
BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi

​İndirim yarışına destek artıyor.
HDP kendi adayıyla seçime girecek

HDP kendi adayıyla seçime girecek

​'Adayımızı yakında açıklayacağız'

Rumlar 'hellim'i de hazmedemedi

Rumlar 'hellim'i de hazmedemedi

​Lübnan'da kapı kapı dolaşıp peynirin ihracatını engellediler.
ABD savaşı uzatmakta kararlı

ABD savaşı uzatmakta kararlı

​Bugüne kadarki en büyük askeri yardımı yaptı.
ABD meclis başkanı 15. turda seçildi

ABD meclis başkanı 15. turda seçildi

​Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy 216 oy aldı.
Borsada paniğe oynuyor

Borsada paniğe oynuyor

​Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı.
Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar

Savunmada ihracat hedefi 6 milyar dolar

​Yürütülen 750'yi aşkın projeyle yükseliş sürüyor.
'Resmi bir durum yok'

'Resmi bir durum yok'

​Şenol Güneş'ten Weghorst itirafı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.