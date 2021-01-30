Yangına TOMA ile müdahale: Diyarbakır'daki yangın korkuttu

Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Bolvadin Belediye Başkanı AK Parti’li Fatih Kayacan, Burası tamamen ahşap bir yapıdan oluştuğu için kontrol altına alınması bayağı zorlaştı. İtfaiyeler, herkes elinden geleni yapıyor. Kaymakam Bey, bütün idari ekip burada. Hava şartları ve yangının durumu sıkıntılı. Elhamdülillah cana gelen bir durum yok. Bolvadin’e geçmiş olsun” dedi.