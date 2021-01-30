Yangına TOMA ile müdahale: Diyarbakır'daki yangın korkuttu

Yangın, saat 01.00 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Galericiler Sitesi içerisindeki boya deposunda meydana geldi.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle depodan yükselen duman gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA
Yangın TOMA araçlarıyla kontrol altına alındı.
İçerisindeki boya maddesi nedeniyle büyümeye devam eden yangın için, emniyetten de TOMA desteği istendi. Yangın, TOMA'ların da müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
GÜNDEM
Konya'da evde çıkan yangında Melek pencereden atladı, anne alevlerin arasında kaldı: Anne- kız hayatını kaybetti
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Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede saat 01.30 sıralarında bir mağazanın çatısında yangın çıktı. çıkaş nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası ilk etapta bölgeye Bolvadin Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş yerlerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı.
Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin yanı sıra Alkoloid Fabrikası’ndaki itfaiye ekiplerinden de destek istendi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri haberi alınce olay yerine geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de itfaiyenin çalışmasına engel olunmaması için vatandaşları ve esnafı sürekli uyardı. Yangının sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
Yangında can kaybı olmazken, 10’a yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Bolvadin Belediye Başkanı AK Parti’li Fatih Kayacan, Burası tamamen ahşap bir yapıdan oluştuğu için kontrol altına alınması bayağı zorlaştı. İtfaiyeler, herkes elinden geleni yapıyor. Kaymakam Bey, bütün idari ekip burada. Hava şartları ve yangının durumu sıkıntılı. Elhamdülillah cana gelen bir durum yok. Bolvadin’e geçmiş olsun” dedi.
Afyonkarahisar'da 10 işyerini küle çeviren yangın!
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde tamamı iki katlı ahşap yapıda oluşan iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. Bir işyerinin çatısında çıktıktan sonra hızla yayılan yangında 10 işyeri kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmalarına çok sayıda belediye itfaiye ekipleri katıldı.
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Kuşadası'nın Karova Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında Mesut Altunbaca (42) hayatını kaybetti, annesi Aysel Altunbaca (64) yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Mesut Altunbaca'nın yürüme güçlüğü çektiği öğrenildi.
Aydın'da bir evde çıkan yangın can aldı: Yürüme güçlüğü çeken kişi vefat etti annesi ise yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, yaralanan annesi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mesut Altunbaca'nın (42) yürüme güçlüğü çektiği öğrenildi.
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Yangın, saat 02.00 sıralarında Kula’ya bağlı kırsal Encekler Mahalle merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva’ya ait bitişik üç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören mahalleli vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bir yandan da Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva ait evlerin damlarında bulunan 15 büyük baş hayvanı tahliye ederek komşuların ahırlarına götürdü.
İlk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapıldığı yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 ev adeta küle döndü.
Öte yandan dumandan etkilenen 3 vatandaş ve hayvanları kurtarmak için müdahale ederken ayağından yaralanan Ayniye Helva isimli vatandaş da acil servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, dumandan etkilenen ev sahibi Çetin Helva Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dumandan etkilenen Helva’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Evlerden alevlerin yükseldiğini görünce önce 112’yi aradıklarını, daha sonra da mahalleli vatandaşlar ile birlikte yanan evlerin ahırlarında bulunan büyükbaş hayvanları mahalleli vatandaşların yardımıyla tahliye ettiklerini dile getiren Rıza Korkmaz, Kula ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Mahalle halkı olarak büyük panik yaşadıklarını da belirten Korkmaz, yangının çıkış sebebinin sobadan olabileceğini ifade etti.
Sobadan çıkan yangın üç evi küle çevirdi
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesinde gece yarısı çıkan yangında bitişik üç ev küle döndü. Yangında bir kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış sebebinin ise sobadan olabileceği öne sürüldü.