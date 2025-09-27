Yangından günler sonra tutuşmaların yaşandığı orman sahasında ekipler tedbiri elden bırakmıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucu günler sonra kontrol altına alınabilmişti. Yangının üzerinden günler geçmesine rağmen yangın bölgesinde ara ara tütme ve tutuşmalar devam ediyor.

Bölgede bulunan kömür ocaklarında yaşanan tutuşmaların yeni bir yangına yol açmaması için Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede teyakkuzda bekliyor. Tutuşmaların yaşandığı bölgelere arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.