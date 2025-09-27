Yeni Şafak
Yangından günler sonra tutuşmaların yaşandığı orman sahasında ekipler tedbiri elden bırakmıyor

15:1427/09/2025, Cumartesi
IHA
Buldan ilçesinde çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucu günler sonra kontrol altına alınabilmişti.
Denizli orman yangını sonrası ara ara tutuşmaların devam ettiği orman sahasında ekipleri anında müdahaleler ile tedbiri elden bırakmıyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucu günler sonra kontrol altına alınabilmişti. Yangının üzerinden günler geçmesine rağmen yangın bölgesinde ara ara tütme ve tutuşmalar devam ediyor.

Bölgede bulunan kömür ocaklarında yaşanan tutuşmaların yeni bir yangına yol açmaması için Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede teyakkuzda bekliyor. Tutuşmaların yaşandığı bölgelere arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.



