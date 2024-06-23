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Yangınların yüzde 70'i anız kaynaklı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ve Mardin Mazıdağı’nda 12 kişinin ölümüne neden olan anız yangını, bu tür yangınları yine gündeme getirdi. Orman yangınlarının neredeyse yüzde 70'inin anız yangınlarıyla paralel çıktığı belirtiliyor. Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, “Anız yangınları, rüzgar olduğu zaman çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Bu konuda ciddi tedbirler almak gerekiyor” dedi.

Burak Doğan ve
04:00 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 05:04 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Anız yangını sonucu küle dönen alan
Anız yangını sonucu küle dönen alan

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ve Mardin Mazıdağı’nı etkileyen anız faciası, anız yangınlarını bir kez daha gündeme getirdi. Rüzgarın etkili olduğu noktalarda anız yangınlarının bir anda büyüyebildiğini söyleyen Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, bu nedenle daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre dikkat çeken Türkyılmaz, çıkan 116 yangında, bin 143 hektar orman alanı zarar gördüğünü belirterek, “Yine bu yıl çıkan orman alanına sirayet etmeyen 932 yangında, 3 bin 20 hektar orman dışı alan zarar gördü. Veriler dikkate alındığında orman yangınlarının neredeyse yüzde 70'i anız yangınlarıyla paralel çıktığını görüyoruz" dedi.

Hasan Türkyılmaz
Hüsrev Özkara

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLMELİ

Anız yangınlarının ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandığını belirten Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara ise, “Doğal olarak da rüzgar olduğu zaman çok hızlı bir şekilde yangın büyüyebiliyor. Bu konuda ciddi tedbirler almak, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının artırılması lazım” diye konuştu.


DEM Parti'nin yangın provokasyonuna AK Parti'den cevap: Açıklamalar tamamen asılsız

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yangın çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın felaketine ilişkin AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından açıklama yapıldı. Devletin ilgili kurumlarının gelen ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada DEM Parti'nin açıklamaları da yalanlandı. DEM Parti'nin sosyal medyada algı ve provokatif paylaşımlar dışında bir katkı sağlamadığı belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere partilerinin belediye başkanları saat 02.30 sularında yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerinde görülmüştür." denildi.

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