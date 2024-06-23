Yangınların yüzde 70'i anız kaynaklı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ve Mardin Mazıdağı’nı etkileyen anız faciası, anız yangınlarını bir kez daha gündeme getirdi. Rüzgarın etkili olduğu noktalarda anız yangınlarının bir anda büyüyebildiğini söyleyen Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, bu nedenle daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre dikkat çeken Türkyılmaz, çıkan 116 yangında, bin 143 hektar orman alanı zarar gördüğünü belirterek, “Yine bu yıl çıkan orman alanına sirayet etmeyen 932 yangında, 3 bin 20 hektar orman dışı alan zarar gördü. Veriler dikkate alındığında orman yangınlarının neredeyse yüzde 70'i anız yangınlarıyla paralel çıktığını görüyoruz" dedi.