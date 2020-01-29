Yanınızdayız

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bayram Demirtaş, şehir merkezinde depremden etkilenmemiş tüm camilerin 24 saat din görevleri rehberliğinde halkın istifadesine sunulduğunu belirterek, “Elazığ genelinde birçok camimiz depremin ilk anından itibaren kadınlar, erkekler, çocuklar için bir sığınak olmuştur. Sözkonusu camilerimiz aynı şekilde taziye evlerimiz vatandaşımız ihtiyaç duyduğu müddetçe açık kalmaya din görevlilerimiz rehberliğinde devam edecektir. Bu kapsamda hiçbir vatandaşımızın sokakta dışarıda kalmasını istemiyoruz. Nasıl okullarımız, gençlik merkezlerimiz, kütüphanelerimiz açıksa tüm camilerimiz de halkımız istifadesinde, ihtiyaç duyulduğu müddetçe açıktır” dedi. “Bir taraftan din görevlilerimiz, Kur’an kursu öğreticilerimiz, taziye evlerinde insanların toplu olarak bulunduğu mekanlarda onların acılarını paylaşıyor. Manevi destek ekipleri de özellikle hastanelerde, taziye evlerinde ve toplu alanlarda vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor, onlara sabır telkinde bulunuyor” ifadelerini kullanan Demirtaş, Elazığ şehir merkezinde iki cami ve iki mescidde ağır hasar oluştuğunu, hasar gören bu yerlere cemaatin girmesine izin verilmediğini, köy camilerinin durumunun ne olduğuna dair ayrıntılı bir çalışmanın da yapılacağını kaydetti.

GÜNDEM İnşaat başlıyor