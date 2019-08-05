Yanlış teşhis hakimi yaktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasına takılan astsubay Semih Yılmaz, 13 Aralık’ta gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada toplam 29 ankesör irtibatı tespit edilen ve başka askerlerle ardışık olarak arandığı belirlenen Yılmaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Ayrıca şüpheli Yılmaz, ifadesinde geçen 5 farklı ismi fotoğraflarından teşhis etti. Bu isimlerin arasında “İbrahim” kod adıyla bahsettiği Ankara Hakimi Mehmet Ali Ç. de bulunuyordu.

GERÇEK CANLI TEŞHİSLE AÇIĞA ÇIKTI

Yılmaz’ın ifadesi ve teşhis işlemi üzerine hakim Mehmet Ali Ç., Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 25 Mart 2019’da görevden uzaklaştırıldı. Bu karardan bir gün sonra da hakim Ç., FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alındı.

Titiz bir soruşturma yürüten savcılık, ifade ve teşhisteki çelişkiler nedeniyle Mehmet Ali Ç.’nin gözaltında olduğu süreçte Yılmaz’ın ifadesine ikinci kez başvurdu. Ayrıca şüpheli Yılmaz’dan bu sefer ‘canlı teşhis’ yapması istendi.

Yapılan canlı teşhis işleminin ardından ise Mehmet Ali Ç.’nin, Semih Yılmaz’ın ifadesinde geçen “İbrahim” kod adlı mahrem imam olmadığı açığa çıkarıldı. Yılmaz, Mehmet Ali Ç.’nin kendisiyle ilgilenen kişi olmadığını, ancak “İbrahim” kod adlı kişiye çok benzediğini söyledi.

MAHREM İMAMI FİRARİYMİŞ

Bunun üzerine araştırma yapan savcılık, Mehmet Ali Ç. ile şüpheli Semih Yılmaz’ın herhangi bir baz ve HTS irtibatına ulaşamadı. Yılmaz’ın yeniden verdiği ifadesi üzerine okuduğu okul, kaldığı ev, memleketi ve bağlantıları tekrar araştırılan “İbrahim” kod adlı kişinin Okan Yıldız olduğu ortaya çıkarıldı.

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Hakim Ç. gibi Manisalı olan Yıldız’ın, firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, Okan Yıldız’ın, 2005’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptırdığı, 2008’de öğrenimi tamamladığı, Mehmet Ali Ç.’nin ise 2002’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdığı ve 2007’de öğrenimini tamamladığı anlaşıldı.

Öte yandan, Semih Yılmaz’ın babasının üzerine kayıtlı sabit hat ile Okan Yıldız arasında HTS irtibatının bulunduğu yapılan araştırmayla belirlendi. Ayrıca Semih Yılmaz’ın yer gösterme yaptığı örgütün kullandığı evin adresini, Okan Yıldız’ın 11 Mart 2007’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) adres kaydı olarak verdiği tespit edildi.

Göreve iade edildi

Tüm tespitler üzerine serbest kalan hakim Mehmet Ali Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Mehmet Ali Ç. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, “Şüpheli tarafından ‘Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun işlendiğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak nitelikte ve yeterlilikte delil elde edilemediğinden müsnet suçtan dolayı kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” denildi. Ayrıca HSK tarafından hakim Ç. göreve iade edildi.