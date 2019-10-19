Yargı seriye bağlıyor

Yargı sistemine kazandırılan basit ve seri yargılama usulleri 1 Ocak’ta hayata geçirilecek. Adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanacak basit yargılama usulünün yıllık yaklaşık 340 bin dosyayı kapsayacağı belirtiliyor. Yine ispatı kolay ve önem derecesi düşük değerlendirilen bazı suçlar için uygulanacak seri yargılama usulünün ise yıllık yaklaşık 180 bin dosyayı kapsaması öngörülüyor. Böylece yargının iş yükünü hafifletecek uygulama sayesinde binlerce dosyanın hızla sonuçlanması sağlanacak. Paketin ilk imza sahibi olan AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, yargı sistemine kazandırılan uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Özkaya, düzenlemeyle 15 kanunda değişiklik yapıldığını belirtti.

YILLIK 340 BİN DOSYAYA BASİT YARGILAMA

Özkaya, 2005 öncesinde ceza adalet sisteminde yer alan ceza kararnamesi usulünün revize edilerek basit yargılama usulü adı altında yeniden getirildiğini kaydederken, “Basit yargılama usulü, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı 2 yıla kadar suçlarda uygulanabilecek. Bu usulde taraflara yazılı savunma yapma imkanı tanınacak ve duruşma yapılmaksızın karar verilebilecek” dedi.

İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI AMAÇLANMAKTA

Özkaya, seri yargılama usulüne ilişkin ise “İspatı kolay olan ve önem derecesi düşük değerlendirilen sınırlı sayıda bazı suçlar için Cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve avukatının anlaşmasına (kabulüne) bağlı olarak dosyayı sonuçlandıracak yeni bir muhakeme usulü getirilmektedir. Böylelikle soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcılarının daha etkin olması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. Şüphelinin usulü kabul etmesi üzerine Cumhuriyet savcısı yaptırımı belirleyecek. Mahkeme, şartların bulunması halinde şüpheliyi ve müdafisini dinledikten sonra cezayı onaylayacak. Aksi takdirde dosyayı geri gönderebilecek” dedi.

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