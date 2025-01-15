Yargılamada hızlı süreç

Buna göre, 2018 yılından bu yana bakanlık tarafından ölçümlenen hedef süreye uyma oranın 2024 yılında yüzde 86 bandına ulaştı. Ceza davalarının ortalama görülme süresi 2023’te 267 günken 2024’te 263 güne geriledi. Hukuk davalarının ortalama görülme süresi 2024’te 254 günden 244 güne geriledi. İdari davaların ortalama görülme süresi ise 168 günden 165 güne düştü. Arabuluculuk müessesesine başvurulan dosya sayısında da artış yaşandı. 2023’te 1 milyon 412 bin 870 olan başvuru 1 milyon 624 bin 648’e yükseldi.