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ANKARA

Yargıtay Başkanı Akarca: Barış içerisinde yaşamasının ön koşulu ise yargı bağımsızlığıdır

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, insan hakları, hukuk devleti, güvenlik, refah ve barışın teminatının, iyi işleyen bağımsız yargı olduğunu belirterek, "Toplumun hukuk kurallarına göre, barış içerisinde yaşamasının ön koşulu yargı bağımsızlığıdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Yargıtay Başkanı Akarca: Barış içerisinde yaşamasının ön koşulu ise yargı bağımsızlığıdır
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, Ankara Ulusal İçtihat Forumu düzenlendi.

Yargıtay Başkanlığı binasında düzenlenen foruma, Akarca'nın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Avrupa Konseyi temsilcileri ile yargı mensupları ve akademisyenler katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Akarca, "İnsan hakları, hukuk devleti, güvenlik, refah ve barışın teminatı, iyi işleyen bağımsız yargıdır. Toplumun hukuk kurallarına göre, barış içerisinde yaşamasının ön koşulu ise yargı bağımsızlığıdır." ifadelerini kullandı.

Adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla yıl içinde Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te bölgesel içtihat forumları düzenlendiğini anımsatan Akarca, forumların, adli yargı sisteminin bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasına ve sorunların detaylı şekilde teşhis edilmesine imkan verdiğini belirtti.

Akarca, forumun, yargı sistemine ilişkin sorunlara bakış açısını geliştireceğine, aynı zamanda bu konudaki duyarlılığı daha da arttıracağına işaret etti.

Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardının olması gerektiğini vurgulayan Akarca, "Hakimlerin başarısı da tüm hakimler için eşit şekilde belirlenmiş bu standartlara göre ölçülmeli ve değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar
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Yüksek Mahkeme; haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti.
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Kararda; haftalık tatilin bölünmesi halinde hiç kullandırılmamış sayılacağı belirtildi.
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Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkarılınca İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
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Davacı işçi, davalı şirkete ait yurtiçi ve yurtdışı projelerinde çalıştığını, haftanın yedi günü 08.00-22.0023.00 saatleri arası ve dini bayramların ilk günü hariç tüm genel tatillerde çalıştığını, davalı işverence iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesine rağmen işçilik haklarının ödenmediğini belirterek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.
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Davalı şirket avukatı ise davacının şirketin farklı inşaat projelerinde görev aldığını, projelerin tamamlanması ile iş sözleşmesinin de sona erdiğini, brüt ücret hesaplamasında yurt dışında çalışan işçi olduğu dikkate alınması gerektiğini, emsal ücret araştırmasına gerek olmadığını öne sürdü.
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İş sözleşmesinde ücretinin belirlendiğini, buna göre bordrolar düzenlendiği ve banka kanalıyla ödemelerin yapıldığını, bordro ve banka kayıtları birbirini teyit ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.
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Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirketi istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Davalı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
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Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, haftalık iznin bölünmesi halinde kullanılmamış sayılacağına dikkat çekti.
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Kararda, 4857 sayılı İş Kanununun 46'ncı maddesine dikkat çekilerek, işçinin tatil gününden önce iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğunun belirtildiğinden bahsedildi.
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İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağının da ilgili İş Kanunu maddesinde hüküm altına alındığı bildirilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:<br><br>
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HAFTA TATİLİ HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ SAYILIR<br><br>\"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. <br><br>
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Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.\" şeklinde ifade edildi.
Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren haftalık izin konusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına, bölünemeyeceğine ve biriktirip izinle telafi edilemeyeceğine hükmetti. Kararda; haftalık tatilin bölünmesi halinde hiç kullandırılmamış sayılacağı belirtildi.

Yargıtay’dan mahkum işçiler için emsal karar: Kıdem tazminatı alabilecekler
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CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan askeri öğrencilere sosyal medya hesabından destek verdi. Söz konusu karardan 'umut verici' diye söz eden CHP'li Karaca'ya gazeteci Nedim Şener'den tepki geldi. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karaca'ya "Bir kere de, FETÖ darbe girişimine karşı duran, milletvekilliği yaptığınız TBMM’yi kapanmaktan kurtaran bu aziz milletin; bu uğurda can veren 252 şehit ve 2.193 gazinin yanında durun." sözleriyle seslendi.

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