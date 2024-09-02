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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'i darp eden maganda yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e trafikte saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yedi suçtan kaydı olduğu öğrenilen E.G. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Pınar Görgü
15:43 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:14 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen'e yumruk atan saldırgan yakalandı.
Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen'e yumruk atan saldırgan yakalandı.

İstanbul Kadıköy'de Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.



Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.


Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır"
denildi.

Kırıkkale’de kimlik kontrolüne karşı çıkan suç makinesi polisleri yaraladı

Kırıkkale'de kimlik kontrolü yapılmasını istemeyen bir cezaevi hükümlüsünün yumruklu saldırısına maruz kalan iki polis memuru yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki vatandaşları rahatsız eden Y.O. isimli şahıs, olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timlerine önce küfür ve hakaretler savurdu, ardından da yumrukla saldırdı. GBT kontrolüne engel olmak için direnen şüpheli, iki polis memurunu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçma girişiminde bulundu. Biber gazıyla kısa sürede etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak ekip aracıyla emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da o anları hem izledi hem de olayın yaşandığı anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yapılan incelemede, şahsın 4 ayrı suçtan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü şahsın saldırısına maruz kalan K.B. isimli polisin parmağı kırılırken, R.U. isimli polis ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki polis memuru da darp raporu alarak hükümlü şahıs hakkında şikayetçi oldu.


#Yargıtay
#Necip Cem İşçimen
#emniyet
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