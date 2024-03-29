Yargıtay'a yine başkan seçilemedi

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 138, mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise 120 oy aldı. Oylamada 9 boş çıkarken 71'i ise geçersiz sayıldı. 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alan aday Yargıtay Başkanı olacak. Seçime 1 Nisan pazartesi günü 11. tur oylamayla devam edilecek. 11. tur oylamaya ilk seçimin ilk turlarına katılan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk de katılabilecek. Daire, AYM'nin TİP'li Can Atalay hakkında hak ihlali kararını uygulamayarak kendini yargı makamı yerine koyduğu yönündeki ifadeleriyle biliniyor.