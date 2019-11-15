Gündem Yargıtaydan ilk ankesör kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yargıtay’dan ilk ankesör kararı

Yargıtay, FETÖ’nün TSK yapılanmasına ağır darbe vuran ankesörlü telefon soruşturmalarıyla ilgili ilk kararını verdi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kararda, sabit ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık ile periyodik aramaların örgütün askeri mahrem yapılanmasının irtibat kurma yöntemlerinden olduğu belirtilirken, şu tespite yer verildi: “Bir asker şahsın, örgütün gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle, örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta ve benzeri gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi ve yargılama yapan mahkemenin de tam bir vicdani kanaate ulaşması halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağında kuşku yoktur.”

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