Gündem Yargıya uygulamada tarafsızlık mesajı
POLİTİKA

Yargıya uygulamada tarafsızlık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yargıda Birlik Derneği heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 1.5 saat süren kabulde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Bakan Yardımcısı Cengiz Öner de hazır bulundu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Kabulde, yargının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin sunum yapıldığı öğrenilirken Erdoğan’dan da yargıya mesaj geldi. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelede yargının çok önemli bir misyon üstlendiğine vurgu yaptığı öğrenildi. Erdoğan’ın kanun çıkartmakla sorunların çözülmediği, kanunu uygulayan hakim ve savcıların yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmelerinin çok daha önemli olduğuna dikkati çektiği kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Yargıtay Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz, Erdoğan’a yargının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir sunum yaptı.

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