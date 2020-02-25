Yargıya uygulamada tarafsızlık mesajı

Kabulde, yargının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin sunum yapıldığı öğrenilirken Erdoğan’dan da yargıya mesaj geldi. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelede yargının çok önemli bir misyon üstlendiğine vurgu yaptığı öğrenildi. Erdoğan’ın kanun çıkartmakla sorunların çözülmediği, kanunu uygulayan hakim ve savcıların yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmelerinin çok daha önemli olduğuna dikkati çektiği kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Yargıtay Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz, Erdoğan’a yargının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir sunum yaptı.

GÜNDEM İlk ders Erdoğan’dan