Yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız: Deprem bölgesinde 250 bin konut teslim edildi

Yaşadığımız süreç Milli Mücadele'yle eş değerdir. Her seçim döneminde atıp tutan ama deprem bölgesinin yolunu unutanların ufku sandık kadardır. Koltuk kavgasından, rant mücadelesinden başlarını bile kaldıramıyorlar. Gerçekten acınacak haldeler. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Bizim pusulamız hiçbir zaman şaşmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzede kardeşlerimizim kader arkadaşı olacağız. Onlar 'Yapamazsın' diyecek, biz daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Onlar didişirken, kavga ederken, boş-beleş işlerle gündemini geçirirken, biz tüm Türkiye’ye hizmet edeceğiz.