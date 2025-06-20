Yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız: Deprem bölgesinde 250 bin konut teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi Töreni'nde konuştu: Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, yarım bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Yaşadığımız süreç Milli Mücadele'yle eş değerdir. Aliyev’i Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Yapılan konutlar kader birliğimizi gösteriyor. Hükümet 'Bu enkazın altından kalkamaz' diyorlardı. Her seçim döneminde atıp tutan ama deprem bölgesinin yolunu unutanların ufku sandık kadardır. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzede kardeşlerimizin kader arkadaşı olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz” dedi.
Asrın felaketiyle yıkılan deprem bölgesinde 250 bininci konut hak sahibine teslim edildi. Bu kapsamda Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. “Bir millet iki devlet” şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ettiklerini söyleyen Erdoğan, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kader birliğinin en somut örneklerinden biri açılışını yaptığımız konutlardır” diye konuştu.
DAYANIŞMAYI UNUTMAYIZ
Milletimizle gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan’dı. Duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız. Azerbaycan Mahallemiz bizim en değerli proje alanlarımızdan biri. Adeta gurur tablomuz.
SÖZLERİMİZİ TUTACAĞIZ
Buradaki gibi projelerle asrın felaketinde yıkılan şehirlerimize umut verecek ortamları inşa ediyoruz. Yeni yaşam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları yeniden ayağa kaldırıyoruz. Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin yaralarını sarmanın derdindeyiz. İktidarlarımızın hiçbir döneminde milletimize düş kırıklığı yaşatmadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri inşallah burada da tutacağız.
AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE
İnşallah bu anlayışla, deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz. Felaketin ilk gününden bu yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvaların sayısı her geçen gün artıyor. Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahiplerine teslim ediyoruz.
2 TRİLYON YATIRIM
“Eylül ayında teslim edilen konut sayısını 100 bin, ekimde 130 bine çıkardık. Bugün bu sayıyı 250 bine çıkarıyoruz. 2025 yılı sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü bitirmek. Şimdiye kadar deprem bölgesinde 2 trilyonu aşan yatırım yaptık. Asrın felaketi tamamen ortadan kalksın diye 584 milyar liralık kaynak ayırdık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz.”
Milli Mücadele ile eş değer
Yaşadığımız süreç Milli Mücadele'yle eş değerdir. Her seçim döneminde atıp tutan ama deprem bölgesinin yolunu unutanların ufku sandık kadardır. Koltuk kavgasından, rant mücadelesinden başlarını bile kaldıramıyorlar. Gerçekten acınacak haldeler. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Bizim pusulamız hiçbir zaman şaşmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzede kardeşlerimizim kader arkadaşı olacağız. Onlar 'Yapamazsın' diyecek, biz daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Onlar didişirken, kavga ederken, boş-beleş işlerle gündemini geçirirken, biz tüm Türkiye’ye hizmet edeceğiz.
Yıl sonuna kadar tamamlayacağız
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in projeyi yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, inşa edilen konutların ikamet edeceklere güvenli ve huzurlu bir yuva olacağını, görenleri kendisine hayran bırakacağını söyledi. “Sadece evleri değil, parkları, bahçeleri, kültür merkezi, Haydar Aliyev İlkokulu ile burası Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirlerine yakışacak bir yaşam alanı olarak ihya ediliyor” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Şu anda burada toplam 2 bin 778 konut, dükkan ve ofisimizin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz."
Kardeşlik mührü vuruldu
“Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Cenap İlham Aliyev’in öncülüğünde uzanan bu kardeşlik eli, Maraş’ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur. Burada atılan her adımda, çakılan her çivide, Anadolu’da olsun, Azerbaycan’da olsun Türk’ün alın teri, samimiyeti ve duası vardır.”
Laçin’i birlikte açıyoruz
- 86 milyonla güçlü yarınlara yürüyeceklerini ifade eden Erdoğan, “Rabbim İlham kardeşimin komutanlığında Karabağ’ın özgürlüğünü bizlere gösterdi. Laçin Havalimanı’nı da İlham kardeşimle birlikte açıyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasıyla bölgeye yatarımlar da artacaktır” değerlendirmesi yaptı.