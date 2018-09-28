İstanbul haberleri: Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak​ Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Yarın İstanbul'da Beşiktaş-Kayserispor takımları arasında oynanacak futbol karşılaşması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikametinde araç trafiği geçici süreliğine sağlanamayacak.

Haber Merkezi 28 Eylül 2018, 19:35 Son Güncelleme: 28 Eylül 2018, 19:42 AA