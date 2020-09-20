Yarın okul var mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyoru. Bu süreçte okulların açıla tarihih 21 Eylül'e ertelenmiş, 31 Ağustos'ta yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başlamıştı. Yeni eğitim yılı yüz yüze olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül'de (yarın) başlıyor. Peki 21 Eylül'de Pazartesi günü okullar açılacak mı? Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Tüm detaylar haberimizde...

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Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan 1. sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Tüm sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin sorulara şöyle yanıt vermişti: "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak."

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Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacağı, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Yüz yüze dersler hangileri olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

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