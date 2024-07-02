Yarısı Bizden’le 15 bin bina dönüşüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dönüşüm çalışmalarına ilişkin Yeni Şafak son bilgilere ulaştı. Buna göre Türkiye genelinde 31 milyon konut, 5 milyon ticari alan olmak üzere 36 milyon bağımsız bölüm bulunduğu, 6 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğu görüldü. 2 milyon bağımsız bölümün ise acil yıkılması gerektiği belirtildi. 2012 yılından bugüne kadar 2 milyon 285 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 621 bin bağımsız bölümün ise dönüşüm sürecinin devam ettiği dikkat çekildi.

İSTANBUL’DA DURUM

İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altında. İstanbul’da 600 bin bağımsız bölümün ise acilen dönüşmesi gerekiyor. 2012 yılından günümüze dönüşüm projeleriyle 880 bin 776 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 207 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. 12 yılda 131 milyar TL değerinde İstanbul’a yatırım gerçekleştirildi.

YARISI BİZDEN’DE 30 BİN KONUT

İstanbul’un 39 ilçesinde “Yarısı Bizden Kampanyası” kapsamında yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm dönüşüm çalışmaları kapsamına alındı. 14 bin 985 bağımsız bölümün yıkım ve temel atmaları da gerçekleştirildi. Toplamda 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başlatıldı.

77 BİN DEPREM KONUTU TESLİM

Öte yandan, deprem bölgesinde inşaatı sürdürülen kalıcı konutlardan yaklaşık 77 bini yeni sahiplerine teslim edildi. Yıl sonuna kadar da 200 bin konutun tesliminin yapılması bekleniyor. Deprem bölgesine altyapı çalışmaları kapsamında toplam 64 milyar TL aktarıldığı bildirildi. Projelerin büyük çoğunluğu tamam-lanırken, mayıs ayı itibariyle de ihale sürecine başlandığı kaydedildi.







