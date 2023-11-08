Yasa dışı bahise yönelik üç ilde 'SİBERGÖZ' operasyonu: 43 gözaltı

SİBERGÖZ” operasyonunda 43 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz” operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:
Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz.
Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 - 10.000 TL karşılığında temin ettiği,
Suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı,
Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 MİLYAR TL işlem hacmi bulunduğu
Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları,
Toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.
📌 71.415 TL Türk Lirasına,
📌 Muhtelif miktarda döviz ve altına,
📌 Çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.