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Yasa dışı bahise yönelik üç ilde 'SİBERGÖZ' operasyonu: 43 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ” operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:23 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:48 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
SİBERGÖZ” operasyonunda 43 şüpheli yakalandı

SİBERGÖZ” operasyonunda 43 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz” operasyonunda 43 şüphelinin yakalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:


Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz.


Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan SİBERGÖZ Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin;

Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 - 10.000 TL karşılığında temin ettiği,

Suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı,

Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 MİLYAR TL işlem hacmi bulunduğu

Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları,

Toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.


Yapılan eş zamanlı operasyonlarda İLK BELİRLEMELERE GÖRE;

📌 71.415 TL Türk Lirasına,

📌 Muhtelif miktarda döviz ve altına,

📌 Çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.


#SİBERGÖZ
#Ali Yerlikaya
#Operasyon
1 saat önce
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