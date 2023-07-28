Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacaktı: Eski HDP'li eş başkan tutuklandı

'Adli kontrol şartı hükümlerini ihlal' ve 'yurt dışına kaçma' suçlarından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında dosyası olan Fatma Arşimet'i yakaladı.
Diyarbakır'ın eski Kayapınar Belediye Eş Başkanı HDP'li Arşimet, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arşimet, istinaf dosyasındaki 'adli kontrol şartı hükümlerini ihlal' ve 'yurt dışına kaçma' suçlarından tutuklandı.
Eski HDP Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu belirtildi. F.A.'nın ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKKKCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenilmişti.