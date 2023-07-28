Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacaktı: Eski HDP'li eş başkan tutuklandı

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kendi aralarındaki kavgalar sırasında sosyal medyada paylaştıkları itiraf niteliğindeki bilgiler, örgüt içinde elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesinin önünü açabileceği tartışmasını başlattı. İçişleri Bakanlığının "kırmızı" listesinde adı yer alan FETÖ'cü Önder Aytaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, elebaşı Gülen'in iade edilme ihtimalinin güçlenmesi durumunda örgüt içindeki bir yapının, Gülen’i hedef alabileceğini ifade etti. Aytaç, Gülen’in aslında şu an bulunduğu kampta "zannedildiği gibi güven içinde olmadığını" söyledi.