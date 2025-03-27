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Yaşı küçüğe polis şefkati

Yaşı küçüğe polis şefkati

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0027/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yetkililer aileleri uyarırken aynı kişilerin ikinci kez benzer bir eyleme katılması durumunda daha sert yaptırımlar uygulanabileceğini belirtiyor.
Yetkililer aileleri uyarırken aynı kişilerin ikinci kez benzer bir eyleme katılması durumunda daha sert yaptırımlar uygulanabileceğini belirtiyor.

İBB’ye yönelik soruşturmaları bahane ederek yasa dışı çağrılarla sokağa dökülen gençlerin suça sürüklenmemesi için emniyet güçleri hassasiyeti en üst seviyeye çıkardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan sokak çağrısını fırsat bilen sicili kabarık kesimler taşkınlık yapıp polise saldırırken, eylemciler arasında reşit olmayan çocuklar da bulunuyor.


İŞLEM YAPILMADAN AİLEYE TESLİM

Bunu dikkate alan güvenlik birimlerinin titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Ekipler reşit olmayan çocuklar konusunda da özel bir hassasiyet gösteriyor. Polis ekipleri, protestolara katılan reşit olmayan çocukların kimlik tespitini yaptıktan sonra haklarında herhangi bir işlem yapmayarak ailelerine teslim edilmesi konusunda özen gösteriyor. Çocuklarını polislerden teslim alan ailelerin eylemlere çıktıklarından haberdar olmadıklarını söylediği kaydedildi. Yetkililer aileleri uyarırken aynı kişilerin ikinci kez benzer bir eyleme katılması durumunda daha sert yaptırımlar uygulanabileceğini belirtiyor.


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#provokasyon
#polis

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