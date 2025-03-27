Yaşı küçüğe polis şefkati

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan sokak çağrısını fırsat bilen sicili kabarık kesimler taşkınlık yapıp polise saldırırken, eylemciler arasında reşit olmayan çocuklar da bulunuyor.

Bunu dikkate alan güvenlik birimlerinin titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Ekipler reşit olmayan çocuklar konusunda da özel bir hassasiyet gösteriyor. Polis ekipleri, protestolara katılan reşit olmayan çocukların kimlik tespitini yaptıktan sonra haklarında herhangi bir işlem yapmayarak ailelerine teslim edilmesi konusunda özen gösteriyor. Çocuklarını polislerden teslim alan ailelerin eylemlere çıktıklarından haberdar olmadıklarını söylediği kaydedildi. Yetkililer aileleri uyarırken aynı kişilerin ikinci kez benzer bir eyleme katılması durumunda daha sert yaptırımlar uygulanabileceğini belirtiyor.