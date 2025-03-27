Boykotçu öğrenci ve akademisyene yaptırım geliyor

CHP’li İmamoğlu’nun tutuklanması bahanesiyle dersleri boykot eden öğrenci ve akademisyenler için harekete geçildi. YÖK'ten alınan bilgiye göre boykot edenler cezasız kalmayacak. Üniversite yönetmeliklerine göre, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, dersten başarısız sayılacak. Eğer boykot, “eğitim hakkının engellenmesi” veya “kamu düzeninin bozulması” olarak değerlendirilirse, disiplin soruşturmaları açılacak. Uyarı, kınama veya uzaklaştırma cezalarının yanı sıra, kamu malına zarar verilmesi veya eğitimin engellenmesi durumunda yasal işlemler de gündeme gelecek.
UZAKLAŞTIRMA VERİLEBİLİR
Akademisyenlerin dersleri boykot etmesi durumunda da yaptırım olacak. Disiplin Yönetmeliği’ne göre, akademisyenlere uyarı veya kınama cezası verilecek. Ders yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için maaş kesintisi uygulanırken, eğer eylemler “eğitim hakkının engellenmesi” veya “kamu düzenini bozma” olarak değerlendirilirse, geçici veya kalıcı görevden uzaklaştırma cezaları gündeme gelecek.