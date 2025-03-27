Boykotçu öğrenci ve akademisyene yaptırım geliyor

CHP’li İmamoğlu’nun tutuklanması bahanesiyle dersleri boykot eden öğrenci ve akademisyenler için harekete geçildi. YÖK'ten alınan bilgiye göre boykot edenler cezasız kalmayacak. Üniversite yönetmeliklerine göre, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, dersten başarısız sayılacak. Eğer boykot, “eğitim hakkının engellenmesi” veya “kamu düzeninin bozulması” olarak değerlendirilirse, disiplin soruşturmaları açılacak. Uyarı, kınama veya uzaklaştırma cezalarının yanı sıra, kamu malına zarar verilmesi veya eğitimin engellenmesi durumunda yasal işlemler de gündeme gelecek.