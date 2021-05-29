Yasin Börü’nün katillerine ağır müebbet

ABDULLAH SARİCA

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları, 2014’te HDP’nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında PKK sempatizanlarının hedefi oldu. Göstericilerden kaçarak bir binaya sığınan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz gözü dönmüş terör yandaşları tarafından hunharca katledildi. Olaylara ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 24 Nisan 2017’de karara bağlanmıştı. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay, 25 sanık hakkında verilen kararı Yasin Börü yönünden bozmuştu.

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PKK’lılar Yasin Börü’yü bıçaklayıp kurşunladıktan sonra balkondan atıp, cesedini de yerlerde sürüklediler.

KAPI KAPI DOLAŞIP ONLARI ARAMIŞLAR

Davaya Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Dünkü duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 20 sanığın “çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 2 sanığın beraatını talep eden savcı, firari 3 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. Dava 25 Haziran’a ertelendi. Savcı, mütalaasında olaya ilişkin tespitlerde de bulundu. Buna göre, sanıklar Yasin Börü ve arkadaşlarını kapı kapı dolaşarak aradı. Börü ve arkadaşlarını, saklandıkları evde bulan sanıklar silah, satır ve taşla saldırdı. Linç edilen Börü, evin balkonundan aşağı atıldı. Bununla da yetinmeyen sanıklar, Börü’nün cansız bedenini tekmeledi.

Mahkemede PKK propagandası yaptılar

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanları sorulan bazı sanıklar, mahkeme salonunda terör propagandası yaptı. Bölücü terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven ifadeler kullanan sanıkların sözleri tepki çekti.